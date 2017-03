Hai lãnh đạo GTVT nói về tiêu cực trong ngành

Những nghi vấn bảo kê ở Đắk Nông và Hải Phòng Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông, ngày 9-10, cơ quan này triệu tập ông Nguyễn Tấn Mẫn, cán bộ TTGT (Sở GTVT tỉnh Đắk Nông) lên làm việc và ông này thừa nhận có nhận hối lộ để xe qua trạm cân lưu động. Sau đó, ông nhảy lầu tự vẫn. Công an cũng xác định ông Nguyễn Quang Khải, Đội phó Đội TTGT và ông Lê Đình Trọng, trạm phó trạm cân, đã nhận tiền của một số tài xế chở quá tải để không bị xử lý. Hiện công an đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam phó chánh Thanh tra Sở GTVT. Cũng trong ngày 9-10, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam có công văn kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an lập chuyên án để điều tra làm rõ việc bảo kê cho Công ty TNHH Trung Thành (Hải Phòng) chở quá tải. Công văn này cho rằng: “Theo dư luận từ Hải Phòng, Công ty Trung Thành lộng hành như vậy là do có sự bảo kê của cơ quan chức năng, trong đó có Công an TP Hải Phòng”. Hiệp hội cũng kiến nghị Bộ GTVT phối hợp với các cơ quan chức năng khắc phục tình trạng xe chở quá tải trọng. Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, cho rằng xuất phát từ thực tế Công ty TNHH Trung Thành thường xuyên chở quá tải và các cơ quan kiểm soát tải trọng ở Hải Phòng thường để “lọt lưới”. “Hải Phòng cũng có trạm cân tại sao anh không xử lý để lọt lưới chạy đến các địa phương khác. Cái đó chắc chắn là không bình thường nên hiệp hội mới kiến nghị để Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an lập chuyên án điều tra!” - ông Thanh nói. Ông Nguyễn Văn Huyện - Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ cho biết: “Lượng xe quá tải ở Hải Phòng có rất nhiều nên dư luận có thể nghi ngờ việc này việc kia. Vì thế, hiện đơn vị đang làm việc với Bộ Tài chính để đầu tư thêm Hải Phòng một bộ cân xe và sẽ yêu cầu địa phương bố trí thêm nhiều cân xách tay nữa. Tới đây chúng tôi cũng sẽ tổ chức họp với Hải Phòng, Hải Dương, Vĩnh Phúc để làm sao các địa phương đó liên minh với nhau tạo ra sự khép kín trong việc kiểm soát tải trọng, tránh tình trạng xe quá tải trốn trạm”. THÀNH VĂN