Hai năm tù cho kẻ đe dọa giết người

Theo cáo trạng, tháng 5-2010, điện thoại gia đình ông Phan Tế đã liên tục nhận được những tin nhắn của một người tự xưng là Tèo, làm nghề bán thịt chó ở chợ thị trấn Quảng Phú, đe dọa giết hết gia đình ông Tế. Đặc biệt tin nhắn nhắm vào đe dọa tính mạng của con trai duy nhất của ông Tế. Đỉnh điểm là đêm 14-5, Tèo nhắn tin thông báo đã cài mìn và lựu đạn ở sau nhà của ông Tế để cho mìn nổ chết cả gia đình ông.

Quá sợ hãi, ông Tế đã phải khẩn cấp sơ tán vợ con ra khỏi nhà, đến tá túc tại gia đình của em rể, đồng thời trình báo sự việc cho công an huyện. Cơ quan công an điều tra và xác minh đối tượng nhắn tin đe dọa là Mai. Tại cơ quan điều tra, Mai khai do nợ gia đình ông Tế 20 triệu đồng nên bị ông Tế đòi tiền và dọa sẽ kiện ra tòa nếu không trả gấp. Vì vậy Mai đã dùng cách đe dọa trên để làm cho gia đình ông Tế quá sợ hãi, không dám đòi nợ nữa.

H.VY