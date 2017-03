Hai ngày nữa, xét xử băng nhóm My “sói”

Trước đó, VKSND TP Hà Nội đã hoàn tất bản cáo trạng truy tố Đào Thu Hương (tức My “sói”) với các tội danh hiếp dâm trẻ em, hiếp dâm và cướp tài sản. Cùng bị truy tố về ba tội danh trên còn có Trịnh Thăng Long, người yêu của My “sói”.

Theo cáo trạng, mới 14 tuổi nhưng My “sói” là đàn em của rất nhiều tay anh chị có máu mặt ở Hà Nội. Hằng ngày My “sói” lên mạng tán tỉnh các cô gái trẻ ham chơi và khi các cô gái này đến điểm hẹn, My “sói” và đàn em sẽ khống chế, cướp tài sản, đưa về nhà nghỉ thay nhau hãm hiếp. Từ ngày 16 đến 20-7-2010, băng đảng My “sói” đã gây ra hai vụ hiếp dâm, một vụ hiếp dâm trẻ em và năm vụ cướp tài sản với tổng giá trị hơn 30 triệu đồng.

HC