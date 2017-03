Hai người chết vì đơn vị thi công lu bu

Pháp Luật TP.HCM số ra ngày 17-5 có đưa tin vụ cọc bê tông cắm ở sông Bình Thủy đột nhiên gãy đổ đè chết chị Phan Thị Mỹ Hạnh, đồng thời đập xuống ghe chở gạch của vợ chồng chị khiến con gái chị văng xuống sông tử vong. Cơ quan chức năng đã khẳng định cọc bê tông nói trên của Công ty Cổ phần Xây dựng công trình giao thông 586, do công ty này cắm xuống sông Bình Thủy khi khởi công công trình cầu Bình Thủy 2. Tuy sau đó công trình cầu Bình Thủy 2 được dịch chuyển vị trí xây dựng sang nơi khác nhưng đơn vị thi công vẫn không di dời cây cọc dù cơ quan chức năng đã yêu cầu.

Đang củng cố hồ sơ

Ngày 17-5, tại hiện trường xảy ra tai nạn, cây cọc sắt dài trên 10 m đã được nhổ và bỏ trên sà lan, đoạn cọc bê tông bị gãy đập vào ghe chở gạch (dài trên 8 m, kích cỡ mỗi cạnh khoảng nửa mét) đã được trục vớt đặt cạnh chiếc ghe chở gạch. Các thợ lặn cho biết hiện họ đang cưa và đục đoạn cọc bê tông còn lại (dài khoảng 2,5 m) cho sát lòng đất đáy sông, riêng phần nằm âm trong lòng đất đáy sông thì không thể nhổ bỏ hay cưa. Tuy nhiên, việc cưa đoạn cọc còn lại đến cuối giờ chiều 17-5 vẫn chưa thể tiếp tục vì máy bơm cho thợ lặn làm việc đã bị hỏng.

Đoạn cọc bê tông của Công ty cổ phần 586 đóng thử bị gãy đập vào ghe chở gạch dẫn tới cái chết thương tâm của hai mẹ con chị Hạnh. Ảnh: GIA TUỆ

Trong khi đó, ngày 17-5, Trung tá Dương Hoàng Tiến, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Bình Thủy, cho biết hiện cơ quan này đang xác minh và củng cố hồ sơ liên quan đến vụ việc. Công an đang làm việc với Công ty Cổ phần Xây dựng công trình giao thông 586 và các bên có liên quan, làm rõ các vấn đề về giấy phép, bảo hộ lao động… Cũng theo ông Tiến, hiện vụ việc đang trong vòng xác minh nên chưa khẳng định có xử lý hình sự hay không.

Lu bu nên không kịp nhổ bỏ?

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Tài Phúc, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng công trình giao thông 586, thừa nhận cọc bê tông đã ngã đổ gây ra tai nạn khiến hai mẹ con chị Hạnh tử vong là do phía công ty đóng xuống thử tải khi trúng thầu thi công cầu Bình Thủy 2 giai đoạn 2004-2005, còn trụ sắt tròn nằm kế bên không phải của công ty.

Ông Phúc nói: “Thời điểm đó công ty trúng thầu thi công và sau lễ khởi công đã cho đóng thử cọc bê tông này để thử tải, nếu đạt thì cho đóng đại trà. Tuy nhiên, sau đó dự án có sự điều chỉnh và vị trí xây dựng cầu Bình Thủy 2 có sự dịch chuyển sang vị trí khác nên phía công ty và chủ đầu tư đã thanh lý hợp đồng. Phía chủ đầu tư có nhắc (nhắc miệng - PV) công ty cho nhổ cọc bê tông này nhưng sau đó do tính bức bách của dự án đường Mậu Thân - sân bay Trà Nóc, công ty được chỉ định thầu thi công cầu Bình Thủy 2 ở vị trí mới, lo đảm bảo tiến độ và công việc lu bu nên không kịp thời nhổ cọc bê tông”. Khi Pháp Luật TP.HCM đặt vấn đề trách nhiệm của công ty trong tai nạn thì ông cho biết: “Đây lại là một vấn đề khác, sau khi sự cố xảy ra, phía công ty đã tích cực đưa sà lan và phương tiện để hỗ trợ trục vớt. Về việc hỗ trợ cho gia đình nạn nhân, phần nào công ty làm được thì sẽ làm”.

Ông Lê Tấn Học, Giám đốc Sở GTVT TP Cần Thơ, cho rằng phía chủ đầu tư cầu Bình Thủy 2 đã nhắc nhở đơn vị thi công nhổ cọc nhằm đảm bảo an toàn cho phương tiện thủy qua lại khu vực này. Thế nhưng, do dồn dập tiến độ phải hoàn tất dự án cầu Bình Thủy 2, đảm bảo thông xe kỹ thuật nên đơn vị thi công đã chậm chạp. Ông Học cho biết: “Chúng tôi từng yêu cầu đơn vị thi công nếu nhổ không được thì cho cắt cọc sát đáy sông nhưng họ vẫn không thực hiện do phải tập trung cho tiến độ dự án. Trách nhiệm trong việc này thuộc về đơn vị thi công và họ có trách nhiệm giải quyết, khắc phục hậu quả, đồng thời giải quyết hỗ trợ cho gia đình nạn nhân. Sở GTVT đã cho triệu tập cuộc họp với các đơn vị thi công và phòng chuyên môn nhằm rút kinh nghiệm và chấn chỉnh để các công trình thi công đảm bảo an toàn giao thông”.

GIA TUỆ