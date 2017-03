Hai người nhập viện vì trúng đạn của công an xã

Theo công an xã, chiều 19-10, Điện lực huyện Chợ Gạo thi công lưới điện gần nhà bà Nguyễn Thị Thu Thủy ở xã này thì bà ngăn cản nên điện lực đã báo cho xã và ông Chính cùng bốn người khác đến giải quyết. Lúc này, con bà Thủy say rượu, chửi mắng công an và dùng dao đuổi hai công an viên. Khi người này đuổi ông Chính thì bị ông nổ súng (bắn đạn cao su) nhưng đạn lạc, trúng vào chân bà Thủy và phát thứ hai trúng mặt của con bà Thủy.

Ngược lại, bà Thủy cho chúng tôi biết là khi xảy ra vụ việc, ông Chính và một công an viên đã uống rượu say, có nhiều người dân chứng kiến. Hiện mẹ con bà Thủy còn nằm tại bệnh viện.

HOÀNG NAM