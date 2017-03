Hai nhóm IS chuẩn bị tấn công ở Bỉ và Pháp

Chỉ thị cảnh báo: “Cách đây khoảng một tuần rưỡi, các chiến binh IS đã rời Syria để đến châu Âu qua ngã Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp bằng tàu và không có hộ chiếu. Chúng chia thành hai nhóm, một nhóm đến Bỉ và một nhóm đến Pháp để tổ chức tấn công khủng bố theo từng tổ hai tên. Cũng theo tin tình báo nhận được, chúng đã trang bị đầy đủ vũ khí cần thiết và hành động của chúng có khả năng xảy ra”.

Theo Reuters, chỉ thị cho biết tại Bỉ, bọn khủng bố sẽ nhắm đến ba mục tiêu gồm một trung tâm thương mại lớn tại Brussels, một nhà hàng thuộc chuỗi thức ăn nhanh Mỹ (chưa rõ vị trí) và một mục tiêu cảnh sát như văn phòng cảnh sát (chưa rõ vị trí).

Cơ quan Điều phối về phân tích nguy cơ (OCAM) của Bỉ nhận xét có nhiều tổ IS đang nằm im chờ hành động ở châu Âu và Pháp là mục tiêu ưu tiên của IS nhưng không loại trừ IS có thể tiến hành một hay nhiều vụ tấn công ở Bỉ. Cơ quan này lưu ý nguy cơ khủng bố gia tăng có thể do từ ngày 1-7, Bỉ sẽ tham gia chiến dịch không kích chống IS ở Syria. Tuần trước, trung tâm khủng hoảng ở Bỉ đã thông báo đến các cơ quan chính quyền dự kiến tình huống hoãn hoặc hủy các sự kiện lớn tại địa phương.