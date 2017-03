Hải Phòng: Chặn nguy cơ ô nhiễm rác thải ngoại thành

Hiện nay, nhiều khu vực ngoại thành Hải Phòng đang bị ô nhiễm nghiêm trọng do những bãi rác tự phát tạm bợ mọc lên khắp nơi. Theo báo cáo của UBND TP, do chưa có khu xử lý rác tập trung nên chỉ có 40% lượng rác thải tại các huyện ngoại thành được thu gom. Nhiều địa phương phải dồn rác ra các bãi ven sông, ven đê...

Rác ngập đường làng

Nằm sát con đường liên xã Tam Hưng-Phục Lễ (huyện Thủy Nguyên) có một bãi rác lộ thiên trên một khu đất rộng hơn 2.000 m2. Từ xa, người đi đường đã ngửi thấy mùi hôi đến ngộp thở đặc trưng của bãi rác. Ngày gió lớn rác bị thổi bay tứ tung, còn khi trời mưa nước rác rỉ ra đen kịt con mương thủy lợi gần đó.

Bãi rác này là nơi chứa rác thải của xã Tam Hưng nhưng nằm giáp với xã Phục Lễ. Từ bảy năm qua, người dân hai xã đã phải sống chung với ô nhiễm nhưng vì xã Tam Hưng không có nơi đổ rác nên hằng ngày rác vẫn được tập kết về đây. Chính quyền cũng không có biện pháp khả thi để ngăn chặn tình trạng ô nhiễm.

Bãi rác nằm bên con đường liên xã Tam Hưng-Phục Lễ ngày càng gây ô nhiễm môi trường cho người dân của cả hai xã. Ảnh: KIM LINH

Cách thị trấn Cát Bà không xa, bãi rác Đồng Trong rộng chừng 700 m2 cũng là địa điểm gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cho đảo du lịch này. Từ nhiều năm nay, hằng ngày các xe chở rác của đảo đều dồn về đây, khiến cho bãi rác mau chóng quá tải. Khu dân cư Hùng Sơn ở gần bãi rác thường xuyên bị mùi hôi “tấn công”. Những ngày nắng nóng, mùi rác và ruồi muỗi lan tỏa khắp nơi.

Theo UBND TP Hải Phòng, chỉ riêng rác thải sinh hoạt của bảy huyện ngoại thành hiện đã gần 700 tấn/ngày. Dự báo đến năm 2020, con số này sẽ tăng lên 1.100 tấn/ngày. Ngoài ra, các cụm công nghiệp, làng nghề, trang trại mỗi ngày cũng phát sinh cả ngàn tấn rác thải. Điều này khiến tình trạng ô nhiễm ở khu vực nông thôn ngày càng nghiêm trọng.

Quy hoạch hệ thống xử lý

Ông Đỗ Trung Thoại, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, cho biết: Để xóa bỏ các bãi rác tự phát nơi công cộng ở khu vực nông thôn, TP đang triển khai đề án thu gom, xử lý chất thải rắn nông thôn với hai giai đoạn. Theo đó, đến năm 2015 sẽ có hơn 60% lượng rác thải nông thôn được xử lý đạt tiêu chuẩn. Tới năm 2020, con số này là 90%.

Để thực hiện đề án, TP Hải Phòng sẽ đầu tư 662 tỉ đồng xây dựng các khu xử lý rác theo công nghệ phù hợp. Hiện hai khu liên hợp xử lý chất thải rắn tập trung tại hai huyện Thủy Nguyên và Kiến Thụy đang được triển khai, dự kiến đưa vào hoạt động từ năm 2015. Trong năm 2011, TP sẽ hoàn thành quy hoạch các điểm xử lý chất thải rắn tập trung của từng huyện. Bãi rác của các xã sẽ bị đóng cửa, mỗi xã xây dựng các ga tập kết rác để đưa về khu xử lý.

Việc vận chuyển, xử lý chất thải rắn bốn huyện Thủy Nguyên, An Dương, Kiến Thụy, An Lão sẽ do ba doanh nghiệp công ích phụ trách. Các huyện xa như Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, Cát Hải tự đề xuất mô hình thu gom rác hợp lý, trình TP phê duyệt. Riêng với chất thải nguy hại, các đơn vị, cá nhân thải ra phải hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển và xử lý theo đúng quy định.

Theo ông Thoại, TP đã giao cho các sở chuyên môn và các huyện bám sát đề án, xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể. “Xử lý rác thải nông thôn là vấn đề quan trọng, bởi đây là một tiêu chí để xây dựng mô hình nông thôn mới. TP đã chỉ đạo phải quyết liệt thực hiện đề án, đơn vị nào không làm tốt sẽ phải chịu trách nhiệm trước UBND TP” - ông Thoại nói.

