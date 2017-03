Hải Phòng: Đình chỉ 25 cơ sở không an toàn lao động

Sau khi rà soát các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn, đoàn kiểm tra liên ngành của huyện đã lập biên bản đình chỉ 25 cơ sở không đảm bảo an toàn lao động. Chủ các cơ sở này phải bổ sung những khoản mục còn thiếu mới được phép hoạt động trở lại.

Như đã thông tin, sau khi xảy ra vụ cháy xưởng may giày tại xã Tân Dân chiều 29-7 làm 13 người thiệt mạng, UBND huyện An Lão đã lập đoàn kiểm tra rà soát các cơ sở sản xuất về việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ. Đoàn đã kiểm tra 93 cơ sở có 3.200 lao động, phát hiện 25 cơ sở không có giấy phép kinh doanh, 10 cơ sở không có thiết bị phòng cháy chữa cháy.

H.HOÀNG