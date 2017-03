Hải Phòng: Ngưng khai thác tất cả mỏ đá tại khu vực nổ mìn

Theo đó, các doanh nghiệp sẽ phải ngừng sản xuất cho tới khi TP cho phép hoạt động trở lại. Ngày 21-5, tại huyện này xảy ra vụ nổ mìn làm chín người chết, bốn người bị thương.

Ông Nguyễn Trần Lanh, Chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên, cho biết công an huyện đang tiến hành khám nghiệm hiện trường để xác định nguyên nhân vụ tai nạn. Nếu có vi phạm, công an sẽ xem xét trách nhiệm của những người liên quan. Theo ông Lanh, ngoài yếu tố thiên tai, nguyên nhân chính để xảy ra tai nạn đáng tiếc là do các đơn vị khai thác không đúng quy trình, không thực hiện việc cắt tầng.

Cũng theo ông Lanh, việc cấp phép khai thác và kiểm tra công tác an toàn khi lao động thuộc thẩm quyền của UBND TP Hải Phòng. Huyện chỉ quản lý về mặt hành chính và quản lý môi trường nên khi kiểm tra, phát hiện vi phạm, huyện chỉ có thể nhắc nhở doanh nghiệp. “Để đảm bảo an toàn lao động, việc cấp phép, kiểm tra phải được thực hiện chặt chẽ, thường xuyên chứ rà soát khi xảy ra sự cố sẽ không cải thiện được tình hình” - ông Lanh nói.

H.HOÀNG