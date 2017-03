Hải Phòng phát hiện 3 container rác thải nguy hại

Ba container, chứa rác thải sinh hoạt bẩn như các loại nhựa phế thải, nilon..., không đủ điều kiện nhập khẩu.



Đây là lô hàng do tàu Far East Grace, chuyến FEGC45 nhập cảng Chùa Vẽ hồi năm 2008. Lô hàng trên do hãng tàu TS Lines làm đại lý.



Trước đó, hồi tháng Sáu, các lực lượng hải quan và cảnh sát môi trường cũng phát hiện 9 container khác chứa nhựa phế liệu có lẫn nhiều tạp chất nguy hại, không đủ điều kiện nhập khẩu.



Hai chủ hàng là Công ty trách nhiệm hữu hạn Hợp Thành (Thái Bình) và Công ty Phúc An Thịnh (Hải Phòng) từ chối nhận hàng.



Trong vòng hơn 2 năm trở lại đây, đã có hàng trăm container rác thải bẩn từ nước ngoài được nhập khẩu về các cảng ở Hải Phòng và trở thành vấn nạn ở thành phố cảng này./.





Theo Văn Đức (Vietnam+)