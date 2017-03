Hải Phòng: Sông nước ngọt đang bị “bức tử”

Tuy nhiên, kết quả quan trắc cho thấy cả ba sông này đều đang có nồng độ chất thải nguy hại vượt quá mức cho phép nhiều lần.

Nguồn gây ô nhiễm lớn nhất cho sông Rế (dài gần 10 km, chảy qua huyện An Dương) là BV Đa khoa An Dương, nằm cách bờ sông một quãng ngắn. Hằng ngày, nước thải y tế, sinh hoạt của bệnh viện được đưa ra bể lắng, chảy tràn qua một ao bèo rồi hòa vào nước sông Rế. Nước sông này sau đó lại được đưa vào sản xuất nước sạch khiến người dân không khỏi lo ngại về các nguy cơ mầm bệnh. Ngoài ra, tại khu vực cầu Rế I, thị trấn An Dương, một khu chợ đầu mối và dãy hàng quán bên mé sông mỗi ngày cũng xả xuống lòng sông không ít nước thải chưa qua xử lý.

Nhiều nhà máy tại Cụm công nghiệp An Lão xả thải gây ô nhiễm sông Đa Độ. Ảnh: H.HOÀNG

Trong khi đó, sông Đa Độ (chảy qua hai huyện An Lão và Kiến Thụy) cũng đang phải hứng nước thải được xả trực tiếp từ hàng chục nhà máy, xí nghiệp trong cụm công nghiệp tại khu vực cầu Vàng 2, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão. Ngoài ra, trên cả ba con sông Rế, Giá và Đa Độ, tình trạng lấn chiếm hành lang sông làm nơi chăn nuôi gia súc, gia cầm, nhà xưởng diễn ra rất thoải mái. Ống nước thải của hàng trăm căn nhà, trang trại, hàng quán… đều được thiết kế chĩa thẳng ra sông.

Đáng chú ý, từ năm 2008, Sở TN&MT TP Hải Phòng đã cảnh báo tình trạng ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt. TP đã cắm mốc giới hành lang bảo vệ, yêu cầu cơ quan chuyên môn quản lý chặt việc xả thải của doanh nghiệp… Thời gian qua, cơ quan chức năng TP Hải Phòng cũng đã kiểm tra, xử phạt một số doanh nghiệp sản xuất xả chất thải chứa nhiều hóa chất độc hại ra ba con sông trên. Tuy nhiên, tình hình ô nhiễm vẫn không hề được kéo giảm.

Theo Sở TN&MT TP Hải Phòng, để cứu các con sông nước ngọt, việc thanh tra, kiểm tra các cơ sở xả thải cần được thực hiện nghiêm ngặt hơn trong thời gian tới. Ngoài ra, cần phải tính tới giải pháp dẫn nước từ sông lớn vào để “súc rửa” nhằm kéo giảm ô nhiễm cho các sông này.

