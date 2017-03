Hai tàu cá của Đà Nẵng bị chìm do bão số 4

Ngày 13-9, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN TP Đà Nẵng cho biết nhờ chủ động làm tốt công tác phòng, chống mà địa phương này không có thiệt hại về người do bão số 4 gây ra.

Tuy nhiên, do sóng to, gió lớn, đã có hai tàu cá bị chìm. Tàu bị chìm mang số hiệu TTH-90618 công suất 320 CV của Hợp tác xã Hải Nhi (do ông Lê Văn Sang, ngụ phường Mân Thái, quận Sơn Trà) làm chủ nhiệm, mới mua từ Thừa Thiên-Huế về. Tàu này chưa làm thủ tục đăng ký, đang neo đậu tại khu vực cầu cảng số 3 của âu thuyền Thọ Quang (quận Sơn Trà) thì bị sóng đánh chìm lúc rạng sáng 13-9.

Nguyên nhân bị chìm có thể là do nước mưa thoát xuống hầm chứa lưới mành quá nặng, chủ tàu chủ quan, không bơm nước ra. Hiện tại chủ tàu đang tiến hành đưa lưới lên bờ và tổ chức trục vớt tàu.

Ngoài ra, có một ghe không có số đăng ký, công suất dưới 20 CV của ông Phạm Tấn Kim (trú phường Mân Thái, Sơn Trà) bị chìm tại khu vực ghềnh đá Bán đảo Sơn Trà.



Tàu thuyền neo đậu để tránh bão số 4 tại âu thuyền Thọ Quang

Mưa lớn cũng khiến 42,5 ha lúa chưa thu hoạch trên địa bàn huyện Hòa Vang bị mưa gây ngã đổ, ngập. Hiện chính quyền địa phương đang chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai các biện pháp khắc phục thiệt hại.