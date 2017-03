Hai tàu đánh cá bị lửa thiêu rụi

Ngay sau đó, đám cháy nhanh chóng bùng lên lan sang tàu cá BĐ 96274 TS của ông Phan Cất (60 tuổi, ngụ xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn) đang neo đậu bên cạnh. Lực lượng cảnh sát PCCC Công an tỉnh Bình Định đóng tại huyện Hoài Nhơn đã điều xe chữa cháy đến hiện trường. Tuy nhiên, do địa hình phức tạp nên việc chữa cháy rất khó khăn. Sau gần ba tiếng đồng hồ, đám cháy mới được dập tắt. Tuy nhiên, hai tàu cá trên đã bị hư hỏng nặng, ước tổng thiệt hại hơn 3 tỉ đồng. Cùng ngày, Công an tỉnh Bình Định tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy.

T.LỘC