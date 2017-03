Hai trận động đất liên tiếp tại thủy điện Sông Tranh 2

Khu vực thủy điện Sông Tranh 2, khuya ngày 29-3 lại xảy ra động đất 1,7 độ richter



Chiều tối 29-3, tại vùng núi Trà My tỉnh Quảng Nam xảy ra mưa lớn kèm theo gió lốc kéo dài hàng giờ đồng hồ. Ngay sau đó, khu vực thủy điện Sông Tranh 2 lại xảy ra động đất.Khuya 29-3 và rạng sáng 30-3 đã có ít nhất hai trận động đất, gây dư chấn và rung chuyển toàn khu vực hai huyện Nam và Bắc Trà My. Trong đó, trận động đất xảy ra lúc 23 giờ 41 phút có cường độ khá mạnh. Sau khi phát ra tiếng nổ lớn, lòng đất như cuộn sóng, khiến nhiều người dân trong vùng thức giấc và hoảng hốt.Anh Lê Duy Dũng, một người dân trú tại thôn 1 xã Trà Tân huyện Bắc Trà My, dưới chân đập thủy điện Sông Tranh 2 cho biết: “Lúc đó, tôi chưa ngủ nên chứng kiến toàn bộ trận động đất này. So với thời điểm mấy tuần trước đó, trận này mạnh và kéo dài hơn, gây rung chuyển khoảng 8 giây”.“Có mưa là lại có động đất, hình như càng mạnh và rung lắc dài hơn. Người dân ai cũng lo, cũng sợ nhưng biết làm sao, cũng phải sống, phải làm ăn chứ. Mùa này mưa, gió lốc hoài chắc rồi phải hứng chịu động đất liên tục, không biết đến bao giờ mới hết lo”, ông Hồ Cao Quý – Bí thư Đảng xã Trà Đốc huyện Bắc Trà My than phiền.Do mưa, gió lốc, trong tối hôm qua nên khu vực huyện Bắc Trà My liên tục xảy ra mất điện lưới cục bộ. Mặc dù người dân cảm nhận trận động đất này khá mạnh, song theo kết quả phân tích của Viện Vật lý địa cầu Việt Nam, trận động đất này nhỏ.TS Nguyễn Xuân Anh, Viện Trưởng Viện vật lý địa cầu Việt Nam cho biết trận động đất trên xảy ra vào lúc 14 giờ 41 phút giờ GMT, tức khoảng 23 giờ 41 phút giờ Hà Nội, tại vị trí có tọa độ 15.370N – 108.080E, thuộc khu vực thủy điện Sông Tranh 2, độ lớn 1,7 độ richter và độ sâu chấn tiêu 5,5km.Ngay sau khi xảy ra động đất, cán bộ của Viện Vật lý địa cầu hiện đang công tác tại khu vực tại Sông Tranh 2 đã trực tiếp đến lấy số liệu thủ công từ máy đo để truyền về Viện để phân tích, công bố chính xác cường động đất để theo dõi. Lãnh đạo và kỹ sư, công nhân Công ty thủy điện Sông Tranh 2 có mặt tại hiện trường cũng cảm nhận được trận động đất trên.Máy đo gia tốc gắn trên đỉnh đập có ghi nhận được sự dịch chuyển của gia tốc nền thân đập, nhưng không đáng kể. Mực nước hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2 hiện vẫn ở mức 139,63m, xấp xỉ với mực nước chết là cao trình 140m, nước đổ về hồ chứa tăng không đáng kể, bình quân khoảng 40m3/s, nhà máy thủy điện luân phiên phát điện 2 tổ máy để hạn chế việc tích nước hồ chứa để tránh gây nên động đất mạnh.