Hai trung úy hy sinh trên đường làm nhiệm vụ

Chiếc xe máy gãy nát

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14h30 phút chiều nay 2/6 trên đoạn đường tránh Vinh thuộc địa bàn xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc (Nghệ An). Danh tính hai chiến sỹ công an được xác định là trung úy Lê Văn Tú (SN 1982), trú tại xóm 1, xã Nghi Vạn, Nghi Lộc và trung úy Nguyễn Thanh Phú (SN 1980), trú tại huyện Thanh Chương. Cả hai hiện đang công tác tại Đội CSHS CA huyện Nam Đàn (Nghệ An).

Vào thời điểm nói trên, hai trung úy đi xe máy mang BKS: 37V3-4056 lưu thông theo hướng Nghi Lộc - TP Vinh thì bất ngờ chiếc xe ô tô tải mang BKS: 98K-6598 (chưa rõ danh tính lái xe) lưu thông theo chiều ngược lại va phải và bị cuốn chiếc xe máy vào gầm, kéo lê khoảng 20m.

Hậu quả khiến hai trung úy tử vong tại chỗ, chiếc xe máy bị nát vụn.

Ông Trần Văn Quy, một người dân chứng kiến kể lại: "Lúc đó, tôi đang đứng chăn trâu bên đường thì thấy tài xế chiếc ô tô tải đánh lái sang bên trái và va chạm với hai người điều khiển xe máy, kéo chiếc xe máy một đoạn dài mới dừng lại. Khi chạy lên thì thấy hai chú công an nằm chết rồi".

Được biết, trung úy Lê Văn Tú và Nguyễn Thanh Tú vừa mới công tác tại Đội CSHS CA huyện Nam Đàn được hai năm và chưa lập gia đình. Cả hai đang trên đường đi làm nhiệm vụ thì không may xảy ra tai nạn.

Vụ tai nạn đã khiến đoạn đường tránh TP Vinh bị ách tắc kéo dài gần 10km. Ngay sau vụ tai nạn, lực lượng công an huyện Nghi Lộc đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và điều tiết giao thông qua khu vực này. Đến 18h cùng ngày, giao thông qua đoạn đường này vẫn chưa được thông suốt.

Trao đổi với PV, thượng tá Lê Khắc Thuyết - trưởng CA huyện Nam Đàn cho biết: "Hai đồng chí Tú tử nạn đang trên đường đi thực thi công vụ. Vụ tai nạn xảy ra thật đau lòng, chúng tôi lấy làm tiếc. Nguyên nhân của vụ tai nạn đang được cơ quan điều tra làm rõ và truy tố đối tượng gây ra hai cái chết của trung úy Tú".

Hiện trường vụ tai nạn làm hai trung úy chết tại chỗ. Chiếc xe cứu thương được đưa đến hiện trường chở hai trung úy về với gia đình.



Hàng trăm người dân xã Nghi Vạn đổ xô ra xem vụ tai nạn thương tâm. Chiếc xe gây tai nạn làm hai trung úy chết tại chỗ. Giao thông đã bị ách tắc.

Theo Nguyễn Duy - Doãn Hòa (Dân Trí)