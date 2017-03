Hai vợ chồng già mất 3,2 tỷ vì muốn sang Mỹ định cư

Ngày 18-6, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh An Giang cho biết đã hoàn tất thủ tục, bàn giao Nguyễn Thành Tâm (còn gọi là Dũng phỏng, 46 tuổi, ngụ phường Mỹ Hòa, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang) cho Công an tỉnh Đồng Nai để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.