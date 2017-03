Hai xe ô tô leo dải phân cách trên quốc lộ 1A

Tại hiện trường, hơn năm đoạn bê tông dải phân cách bể nát; xe container hư hỏng phần đầu và gãy trục trước. Phải mất nhiều giờ sau xe cứu hộ mới di dời được chiếc xe gặp nạn nên các phương tiện lưu thông qua đây gặp nhiều khó khăn. Anh Vũ Văn Đua, tài xế chiếc container, cho biết: “Khoảng 11 giờ 20 phút, tôi lái xe trên quốc lộ 1A theo hướng ngã tư An Sương về Thủ Đức, khi gần đến giao lộ Nguyễn Văn Quá (quận 12) bất ngờ xe chết máy. Trong tích tắc, đầu xe lao tự do về phía trước với tốc độ cao. Mặc dù tôi đã đạp thắng nhưng đầu xe không chịu dừng mà leo lên dải phân cách, may mắn không có người bị thương”.

Chiếc xe tải nặng 54N-7631 chơi vơi trên dải phân cách. Ảnh: ĐL

Chiều cùng ngày, xe tải nặng 54N-7631 lưu thông trên đường dẫn vào đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương, khi đến ngã tư giao với đường Trần Đại Nghĩa (phường Tân Tạo A, quận Bình Tân) thì bất ngờ bị mất thắng, đâm mạnh vào đuôi xe tải 54V-6759 đang dừng chờ đèn đỏ. Sau đó chiếc xe tải gây tai nạn tiếp tục lao vào dải phân cách và tông gãy trụ đèn chiếu sáng mới dừng lại. Tài xế bị mắc kẹt trong cabin được người dân đưa ra ngoài chuyển đi cấp cứu trong tình trạng chấn thương nặng.

XUÂN NGỌC - ĐĂNG LÊ