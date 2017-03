Hám lợi, đầu độc tôm cá và con người!

Biết rành rành nhưng không có chứng cứ để bắt Ở huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre, người dân địa phương ghi nhận mật độ cá, tôm càng xanh đang giảm đi rõ rệt. Nguyên nhân có phần do có người dùng thuốc trừ sâu đánh bắt. Ông Trần Văn Chí ở ấp 8, xã Minh Đức, huyện Mỏ Cày Nam, khu vực sông Tân Hương cho biết khu vực này có khoảng 3-4 người khi tới con nước kém rủ nhau đi mua karate, hai lúa đỏ (thuốc trừ sâu) ném xuống sông. Sau đó họ dùng vợt lưới rộng chạy thật nhanh xuôi theo con nước khoảng 500-1.000 m đón vớt tôm. Điều đáng nói là họ là người có tiền của chứ không phải hộ nghèo. Một số người khác thấy tôm nhảy ven theo mé sông, họ cũng tham gia bắt hôi. Khi được tin báo, công an đến làm việc thì họ nói là không biết, chỉ thấy tôm thì nhảy ra bắt. Ông Lê Văn Thì ở xã An Định, Mỏ Cày Nam cho biết: Vào tháng rồi, sáng thức dậy xách nước lên xài thì thấy trong xô nước có cá lìm kìm chết. Nhìn xuống mương thì thấy có rất nhiều cá lòng tong, tép rong chết. Rõ là nguồn nước sông bị nhiễm độc chảy vào mương gây chết cá. Trình trạng này cứ diễn ra theo con nước kém nhưng người dân và chính quyền không cách nào ngăn chặn được. VĂN TÂM Khó phát hiện để xử lý Hằng năm, địa phương thường xuyên tổ chức hội thảo, nói chuyện với người dân về tác hại của các loại thuốc trừ sâu khi thoát ra môi trường nước nhưng những đối tượng này vẫn cố tình sử dụng sai mục đích. Năm năm nay, địa phương chỉ bắt và xử lý được vài trường hợp. Mức xử phạt chủ yếu vẫn là cảnh cáo, xử phạt hành chính không quá 2 triệu đồng/trường hợp. Thời gian tới, nếu phát hiện thêm những trường hợp nào chúng tôi sẽ xử lý nghiêm khắc. Ông KIM NGỌC TUẤN, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Mỹ,

huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang Cái khó là những loại thuốc này được bán hợp pháp ngoài thị trường. Thêm vào đó, cán bộ công an và dân quân của xã chưa đủ để túc trực hết các địa điểm diễn ra tình trạng trên. Bởi thế, chủ yếu địa phương vẫn dùng hình thức vận động, giáo dục ý thức là chính. Nếu bắt được tận tay trường hợp nào thì chúng tôi sẽ xử lý nghiêm khắc. Ông NGUYỄN VĂN NGỌC,

Trưởng Công an xã Trường An (Vĩnh Long)