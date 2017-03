Hàm lượng kim loại nặng trong mẫu hải sản ở Hà Tĩnh trong ngưỡng cho phép

Hôm nay (4-5), Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia (Bộ Y tế) đã có công văn trả lời về việc kiểm nghiệm mẫu thực phẩm tại Hà Tĩnh.

Theo đó, ngày 2-5, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Tĩnh đã tiến hành lấy 16 mẫu gồm cá biển các loại, mực, tôm và ghẹ tại Chợ Gò Cá (xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên) và chợ cá Thạch Kim (huyện Lộc Hà). Trong đó, năm mẫu cá, một mẫu tôm, một mẫu mực ở chợ Gò Cá và bảy mẫu cá, một mẫu ghẹ, một mẫu mực ở chợ cá Thạch Kim.

Hải sản bán ở chợ tại Hà Tĩnh

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy hàm lượng kim loại nặng trong 16 mẫu hải sản nói trên đều nằm trong ngưỡng cho phép.

Kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm tại chợ cá Thạch Kim.



Hiện Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Tĩnh đang tiếp tục lấy các mẫu thủy, hải sản trên địa bàn, phối hợp với Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn vệ sinh thực phẩm để liên tục có khuyến cáo cụ thể tới bà con nhân dân.

Kết quả kiệm nghiệm mẫu thực phẩm tại chợ Gò Cá



Trước đó, ngày 30-4, Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật môi trường Hà Tĩnh đưa ra kết quả quan trắc nước biển tại sáu bãi tắm gồm Xuân Thành, Xuân Hải, Thạch Hải, Thiên Cầm, Kỳ Ninh và bãi tắm Mũi Đao trên địa bàn Hà Tĩnh cho kết quả đạt ngưỡng an toàn để du khách tắm biển.