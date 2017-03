Ham tiền, chủ quán cà phê để nhân viên kích dục cho khách

Ngày 4/6, Chủ tịch UBND tỉnh Long An đã ký quyết định xử phạt hành chính ông Đinh Phi Khanh (40 tuổi, xã Hòa Phú, huyện Châu Thành, Long An) 25 triệu đồng và rút giấy phép kinh doanh quán cà phê do ông kinh doanh trá hình, để tiếp viên kích dục cho khách.