Ham tiền xâu, lãnh án

10 bị cáo khác cũng lần lượt bị phạt từ 5 triệu đồng đến bảy tháng tù về tội đánh bạc.

Các bị cáo trước vành móng ngựa. Ảnh: H.VĂN

Tối 18-2, tổ công tác Công an tỉnh Khánh Hòa tiến hành kiểm tra nhà Phượng, bắt quả tang các bị cáo đang chơi “xì tố” ăn tiền. Tại ván bài đang chơi, công an thu được số tiền đặt tẩy và số tiền tố của những người chơi là 1,7 triệu đồng. Tổng số tiền của các bị cáo dùng để đánh bạc bị công an phát hiện, tạm giữ là gần 26 triệu đồng. Tại cơ quan điều tra, Phượng khai Phượng lập sòng bạc tại nhà cho mọi người tới chơi để thu tiền xâu, Phượng là người trực tiếp đi mua bài và nấu ăn phục vụ con bạc. Số tiền xâu thu được phụ thuộc vào số tiền của từng ván bài theo tỉ lệ cứ 500.000 đồng thì xâu cho Phượng 10.000 đồng…

HOÀNG VĂN