Hầm vượt sông Sài Gòn đảm bảo an toàn, ổn định

Theo Hoàng Anh Tuấn (Vietnam+)



Trước dư luận tại Thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày qua lo ngại về tình trạng chất lượng công trình hầm vượt sông Sài Gòn không đảm bảo, gây tâm lý e ngại cho người dân khi lưu thông qua hầm, ông Lương Minh Phúc, cho biết vị trí đọng nước trên bề mặt nền hầm sông Sài Gòn xuất hiện trong phạm vi làn xe máy hướng từ quận 2 sang quận 1 tại khu vực tiếp giáp giữa hầm dẫn phía Thủ Thiêm và đốt hầm số 1 (không phải khu vực tiếp giáp giữa đốt thứ 3 và 4 như một số báo đưa tin).Nguyên nhân hiện tượng trên là do tại khu vực này đã xuất hiện tình trạng tắc nghẽn cực bộ hệ thống thu và thoát nước đường hầm khiến nước không thoát được và tràn lên mặt đường gây đọng nước. Sau khi nhà thầu kiểm tra, sửa chữa, kết quả quan trắc trong các ngày qua cho thấy tình trạng đọng nước tại khu vực nêu trên đã được khắc phục, mặt đường đã khô ráo.Theo Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, kết quả kiểm tra và quan trắc trong thời gian qua cho thấy tất cả các đốt hầm từ ngày thông xe đến nay đều ở trong tình trạng ổn định, không xuất hiện tình trạng lún lệch, toàn bộ các mối nối của đường hầm đề ở trong tình trạng bình thường, khô ráo và kín nước, hoàn toàn không có hiện tượng “ hở mối nối” giữa hầm dẫn phía Thủ Thiêm và đốt hầm số 1 hoặc bất kỳ mối nối nào khác của đường hầm.Ông Lương Minh Phúc khẳng định rằng Ban quản lý Đầu tư Xây dựng công trình Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cùng các đơn vị tư vấn giám sát, nhà thầu thi công và các đơn vị liên quan tiếp tục duy trì công tác kiểm tra, quan trắc và đánh giá tình trạng hoạt động của đường hầm để phát hiện, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh nhằm đảm bảo quá trình khai thác, sử dụng đường hầm phục vụ người dân luôn an toàn và hiệu quả.Trước đó, một số báo, đài có đưa tin về hiện tượng trong hầm sông Sài Gòn xuất hiện một số vị trí đọng nước và có đưa ra giả định là hiện tượng trên có thể do mối nối giữa các đốt hầm bị hở dẫn đến thấm nước./.