Hạn chế lưu thông thủy trên nhiều kênh, rạch ở TP.HCM

Thời gian cấm lưu thông ở đây kéo dài hết ngày 30-6 để phục vụ việc thi công tái lập ống cấp thoát thuộc dự án xây bốn cầu Lê Văn Sỹ, cầu Kiệu, cầu Bông trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè và cầu Hậu Giang trên kênh Tân Hóa - Lò Gốm.

Sở GTVT cũng cho biết sẽ cấm luồng trên rạch Bến Nghé ở khu vực cầu Nguyễn Văn Cừ từ nay đến ngày 24-6 để phục vụ khoan khảo sát công trình xây cầu nối giữa cầu Nguyễn Văn Cừ với đường Võ Văn Kiệt.

Cùng ngày 17-6, Sở GTVT còn cho biết từ đầu tháng 7-2016 đến ngày 31-12 sẽ hạn chế phương tiện thủy lưu thông trên tuyến Tắc Sông Chà (huyện Cần Giờ) để đơn vị thi công đúc hẫng cầu trên sông Chà trong dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành. Theo Sở GTVT, các phương tiện thủy qua các khu vực cấm, hạn chế lưu thông nêu trên phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của lực lượng điều tiết đường thủy tại hiện trường nhằm đảm bảo an toàn.

• Ban Quản lý dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành cho biết tiến độ của năm gói thầu sử dụng vốn do ADB tài trợ thuộc dự án cao tốc này đang chậm khoảng 6%. Trong đó, gói thầu A2-2 do Liên danh Samwhan - Vạn Cường thi công chậm đến hơn 16%, gói thầu A2-1 do Liên danh Kukdong - Trung Chính thi công chậm 6,2%... Nguyên nhân chậm chủ yếu là do còn vướng mặt bằng nên dù đơn vị thi công, nhà thầu tập trung thiết bị, nhân công nhưng không thi công được.

Dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành đi qua Long An, TP.HCM và Đồng Nai. Theo kế hoạch ban đầu, toàn bộ dự án này hoàn thành trong năm 2019 song hiện vẫn còn một số gói thầu chưa triển khai thi công nên tiến độ trên khó thể đạt được.