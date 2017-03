Hận tình, tạt cả chậu axít giết chết người yêu cũ

Đỗ Văn Trung (32 tuổi, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) quan hệ tình cảm với Nguyễn Thị Nguyệt (24 tuổi, trú cùng huyện). Khi hai người chia tay, chị Nguyệt có bạn trai mới là Phạm Hồng Sơn, 41 tuổi.



Trung ghen, nhờ Đỗ Văn Du cùng mang can axít đến nhà chị Nguyệt.



Hơn 1h ngày 25.2, Trung lọt được vào trong nhà, rót axít ra chậu rồi hắt vào cặp tình nhân đang say ngủ. Chị Nguyệt tử vong, anh Sơn bị thương nặng.



Ngày 3.10, TAND tỉnh Thái Bình cho biết đã tuyên phạt Trung án tù chung thân về tội "Giết người". Do giúp sức, vén màn cho Trung thực hiện tội ác, Du bị phạt 20 năm tù.

Theo CAND