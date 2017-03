Hàng chục cảnh sát bao vây bắt đối tượng lái xe tông vào CSGT

Sau khi thực hiện khám xét xe lần thứ hai, cơ quan chức năng đã phát hiện trên chiếc xe có một cuốn sổ trong đó có ghi bằng những ám hiệu, ký hiệu lạ.

Chiếc xe của CSGT bị hư hỏng nặng sau cú đâm trực diện của đối tượng điều khiển xe mang BKS Lào. Ảnh: TĐ



Theo cơ quan công an cho biết, có thể đây là những ám hiệu liên quan đến một vụ buôn bán ma túy. Cụ thể nội dung trong cuốn sổ ghi các số điện thoại, bán một quả dưa được mấy ngàn đô la, người này nợ bao nhiêu tiền, người kia nợ bao nhiêu..

Theo cơ quan Công an tỉnh Thanh Hóa, hiện 3 đối tượng đi cùng đã được bàn giao cho phía Công an thành phố Hà Nội di lý về để phục vụ công tác điều tra và đối tượng còn lại đang được cơ quan công an tiếp tục truy tìm. Theo Đội CSGT đường mòn Hồ Chí Minh (Phòng CSGT, Công an tỉnh Thanh Hóa), sức khỏe của Trung tá Lê Văn Duẩn sau khi bị đối tượng tông xe đã dần bình phục sau khi được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Ngọc Lặc.

Như Pháp luật TP HCM đưa tin, trước đó, chiếc xe ô tô BKS Lào đã vi phạm tốc độ từ khu vực Xuân Mai (Hà Nội) thì bị lực lượng CSGT tại địa phương này dừng phương tiện. Trong quá trình kiểm tra, người điều khiển phương tiện liên tục chống đối. Tại trụ sở Công an Miếu Đòn, lực lượng chức năng phát hiện trong người đối tượng có 70.000 USD và nhiều vật dụng khác liên quan. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, đối tượng lợi dụng công an đang lập biên bản đã dùng chìa khóa phụ nổ máy và tông thẳng vào cổng rào chắn Công an huyện Chương Mỹ để tẩu thoát.

Khi chuyển đến huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa, lực lượng CSGT đã chặn đầu phương tiện thì bất ngờ bị đối tượng lái xe tông trực trực diện rồi bỏ xe tháo chạy. Vụ lao xe vào CSGT khiến một chiến sĩ bị thương và ô tô của lực lượng CSGT làm nhiệm vụ bị hư hỏng nặng, sau đó đối tượng mở cửa tháo chạy về đồi Lam Kinh (Sơn Thúy, Ngọc Lặc).

ĐẶNG TRUNG