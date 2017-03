Hàng chục chuyến bay bị hủy do bão số 3

Hãng hàng không Vietnam Airlines (VNA) cho biết không khai thác các chuyến bay trong khung giờ trên nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách và các chuyến bay. Các chuyến đến/đi Đà Nẵng không khai thác bao gồm cả nội địa và quốc tế.

Trước đó, VNA cũng đã không khai thác 4 chuyến bay đến/đi Buôn Ma Thuột và 2 chuyến bay đến/đi Chu Lai từ Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.



Ảnh minh họa

Hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific cho biết trong sáng 14-9 do sân bay Buôn Ma Thuột có mưa, trần mây thấp không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn hạ cánh nên 2 chuyến bay của Hãng từ TP.Hồ Chí Minh và Hải Phòng đến Buôn Ma Thuột phải chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, một số chuyến khác phải thay đổi giờ bay do ảnh hưởng dây chuyền. Hành khách của 3 chuyến bay này đã được chuyển đổi miễn phí sang chuyến bay của ngày hôm sau.

Dự kiến từ chiều nay bão số 3 sẽ ảnh hưởng mạnh đến khu vực miền Trung và Tây Nguyên nên kế hoạch bay của các hãng có khả năng tiếp tục thay đổi.

Hãng bay khuyến nghị hành khách có kế hoạch đi/đến khu vực trên thường xuyên cập nhật tình hình bão nhằm chủ động điều chỉnh lịch trình đi lại, đồng thời mong nhận được sự thông cảm và hợp tác từ khách hàng.

Theo quy định, các hãng hàng không được miễn trừ trách nhiệm trong trường hợp chuyến bay bị chậm, hủy vì lý do thời tiết ảnh hưởng đến an toàn chuyến bay.