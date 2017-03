Hàng chục người tự thú đánh chết người

Ngày 7/4, ông Phạm Văn Hùng, Trưởng công an xã Gio Thành, cho biết vừa nhận được 68 lá đơn của người dân Nhĩ Trung tự thú về việc đánh chết 2 người nghi trộm chó ngày 29/8/2012. Ông Hùng cho biết, xã không chủ trương vận động người dân tự thú và cũng không có thẩm quyền giải quyết mà chờ ý kiến của huyện.

Một người trong số trên là chị Nguyễn Thị Lý, 38 tuổi cho biết, mình viết đơn từ ngày 31/3. “Nhà tôi cách hiện trường khoảng 150 mét. Hôm xảy ra sự việc, tôi đang ngủ thì nghe cả làng kêu trộm chó. Tức vì mất nhiều chó nên tôi chạy ra cho thằng trộm 3 tát tai”, chị Lý kể.

Ông Nguyễn Đăng Hải bên chồng đơn tự thú của người dân Nhĩ Trung. Sáng 7/4, chồng đơn này đã được gửi lên công an huyện Gio Linh chờ xử lý. Ảnh:Quang Hà.

Ông Hoàng Điền, năm nay 84 tuổi, là người lớn tuổi nhất viết đơn tự thú kể: “Khoảng 2h sáng, nghe cả làng ồn ào kêu bắt được trộm chó, tôi thức dậy đi ra đường, rồi tìm cách len qua đám đông, dùng gậy đánh một cái vào chân”. Theo ông Điền, người dân kéo ra đông nghẹt. Sau khi đánh một cái cho “hả giận”, lão nông này thoát ra ngoài vì “sợ dân làng đánh nhầm”, sau đó cùng người dân thức đến sáng.

Còn bà Trần Thị Cháu (84 tuổi) thì so sánh: “Cả làng ồn ào như giặc vào nhà. Người la hét, tiếng chân chạy thình thịch, gậy gộc la liệt giữa đường làng, chó thì sủa ầm ĩ”. Bà Cháu ở một mình nên nuôi chó để làm bầu bạn và cũng bị kẻ trộm nhiều lần bắt mất. Bà cũng nằm trong danh sách những người tự thú có đánh kẻ trộm chó.

“Lá đơn tự thú này rất quan trọng, người dân phải đắn đo, cân nhắc nhiều đêm mới dám viết và nộp cho chính quyền. Trước kia, công an điều tra cũng đã mời làm việc nhưng nhiều người không khai báo. Người dân chỉ mong sự việc được làm sáng tỏ, đúng người đúng tội”, ông Nguyễn Đăng Hải, Phó bí thư chi bộ thôn nói.

Ông Hải cũng cho biết, người dân đi làm đồng cả ngày mệt mỏi, tối về chỉ muốn một giấc ngủ ngon lành. Vậy mà trộm chó vào làng gây rối, nhiều lần trắng trợn dọa nạt người dân nên mới sinh uất ức.

Trước tình hình có nhiều người nộp đơn tự thú đánh chết 2 kẻ nghi trộm chó, ông Trần Phong Minh, Chủ tịch xã Gio Thành cho hay địa phương sẽ tiến hành họp dân nhằm ổn định tâm lý.

Trong sáng 7/4, công an xã Gio Thành đã chuyển toàn bộ đơn tự thú của người dân lên công an huyện Gio Linh. Về thẩm quyền xử lý, ông Lê Phương Nam, trưởng công an huyện cho hay vụ án này do công an tỉnh thụ lý điều tra. “Cơ quan điều tra sẽ xem xét lại hành vi từng người một, điều tra làm rõ chứ không phải ai nộp đơn tự thú cũng được”, ông Nam nói.

Trước đó, TAND tỉnh Quảng Trị hôm 28/3 mở phiên hình sự sơ thẩm và tuyên 10 bị cáo người Nhĩ Trung án phạt từ 2 năm tù treo đến 3 năm tù vì tội Cố ý gây thương tích trong vụ việc xảy ra ngày 29/8/2012 khiến 2 đối tượng nghi trộm chó tử vong. Sau phiên xử một ngày, chính quyền huyện Gio Linh phải gấp rút đối thoại để giải tỏa bức xúc vì người dân cho rằng án phạt là nặng.

Theo Quang Hà (VNE)