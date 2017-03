Hàng chục tài xế chở gỗ quá tải từ Lào về khóa cửa xe, bỏ đi

Các xe đầu kéo này hầu hết mang biển số đăng ký ở tỉnh Nghệ An. Khi bị bắt giữ, các tài xế không chịu hợp tác, không khai báo, không xuất trình giấy tờ mà khóa cửa xe bỏ đi, khiến thanh tra giao thông gặp khó khăn trong việc xử lý vi phạm quá tải.

Cho đến chiều tối 4-2, lực lượng chức năng mới chỉ cân được một chiếc xe đầu kéo trong tổng số 20 xe. Kết quả xe này vượt trọng tải quá 50% so với quy định cho phép.



Các xe đầu kéo chở gỗ từ Lào về quá tải đang bị bắt giữ tại huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh). Ảnh: ĐẮC LAM

Bước đầu, chủ gỗ (quê Nghệ An) cho biết, số gỗ trên 20 xe chở từ Lào về qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh). Người phụ trách chở lô hàng gỗ trên đang đi gặp từng tài xế để “gom” giấy tờ nộp cho lực lượng thanh tra giao thông.

Trước tình hình trên, chiều tối 4-2, Thanh tra Cục 2 đang đề nghị Công an huyện Nghi Xuân báo cáo lên Công an tỉnh Hà Tĩnh phải có phương án đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ đoàn xe quá tải trên.

Về việc vì sao đoàn xe 20 trên chạy từ Lào về qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo rồi “ung dung” chạy về đến huyện Nghi Xuân giáp với tỉnh Nghệ An mới bị lực lượng Thanh tra Cục 2 bắt giữ, lãnh đạo Thanh tra Sở GTVT tỉnh Hà Tĩnh cho rằng “vì lực lượng mỏng nên không phát hiện kịp thời”.