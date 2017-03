Hàng chục tàu cao tốc đưa du khách kẹt ở Cù Lao Chàm vào bờ

Thời tiết thay đổi bất thường khiến nhiều hành khách thường bị kẹt lại trên đảo Cù Lao Chàm.

Sáng 19-4, ông Nguyễn Văn An, Chủ tịch UBND xã Tân Hiệp (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam), cho biết hơn 1.100 hành khách bị mắc kẹt trên đảo Cù Lao Chàm đã được đưa vào bờ an toàn.



Trước đó như đã đưa tin, ngày 18-4, một đoàn khách du lịch được tàu cao tốc đưa ra đảo Cù Lao Chàm để tham quan và theo lộ trình dự kiến thì sẽ trở vào đất liền vào chiều cùng ngày.

Tuy nhiên, khi tàu cao tốc chuẩn bị xuất cảng để vận chuyển hành khách vào đất liền thì bất ngờ gặp phải sóng to gió lớn khiến tàu thuyền không thể hoạt động.

Ngay sau đó, chính quyền địa phương đã nhanh chóng phối hợp với các đơn vị lữ hành và người dân địa phương sắp xếp chỗ ăn ở cho những hành khách trên tàu.

Sáng 19-4, nhận thấy thời tiết thuận lợi, hàng chục con tàu cao tốc đã được điều động để đưa hơn 1.100 hành khách mắc kẹt trên đảo Cù Lao Chàm về cảng Cửa Đại (TP Hội An, Quảng Nam) an toàn.