Hàng loạt các quận, huyện nằm trong vùng hạn chế chiếu

Việc chiếu tia laser vào buồng lái tàu bay khi đang cất hoặc hạ cánh có thể gây tổn thương mắt phi công. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)



Theo phạm vi phòng ngừa, khu vực chạn chế sử dụng đèn laser chiếu của Ủy ban An ninh Hàng không dân dụng quốc gia, Ban chỉ đạo Phòng chống khủng bố thành phố Hà Nội đã xác định được phạm vi khu vực hạn chế cụ thể.



Trong phạm vi 9,3km trên địa bàn thành phố Hà Nội có huyện Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh, thị xã Phúc Yên (Vĩnh Phúc) không được có hoạt động chiếu sáng laser có cường độ từ 50µW/cm2 trở lên.



Trong phạm vi 18,5km, trên địa bàn Hà Nội gồm các quận, huyện như Long Biên, Bắc Từ Liêm, Tây Hồ, huyện Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh, Gia Lâm và Đan Phượng. Tại địa bàn tỉnh Bắc Ninh có huyện Yên Phong, thị xã Từ Sơn; tỉnh Bắc Giang có huyện Hiệp Hòa; tỉnh Vĩnh Phúc có thị xã Phúc Yên, huyện Bình Xuyên và tỉnh Thái Nguyên có thị xã Phổ Yên không được có hoạt động chiếu sáng laze có cường độ từ 5µW/cm2 trở lên.



Đặc biệt, trong phạm vi 46km, khu vực Hà Nội gồm 28/30 quận, huyện, thị xã trừ 2 huyện là Mỹ Đức và Ứng Hòa; tỉnh Bắc Ninh, tỉnh Vĩnh Phúc, phần lớn tỉnh Bắc Giang, nhiều huyện của tỉnh Thái Nguyên, tỉnh Hưng Yên có 5 huyện, tỉnh Hải Dương có huyện Cẩm Giang, tỉnh Hòa Bình có huyện Kỳ Sơn, Nguyên Sơn, tỉnh Phú Thọ có thành phố Việt Trì và huyện Lâm Thao thuộc khu vực không được sử dụng đèn chiếu sáng laser có cường độ 100µW/cm2.



Theo báo cáo của Ban chỉ đạo Phòng chống khủng bố thành phố Hà Nội, từ tháng Sáu đến nay đã làm rõ 9 vụ việc chiếu laser vào tàu bay trong đó hầu hết là các vụ việc đều có liên quan đến các hoạt động biểu diễn văn nghệ ngoài trời như xiếc, ảo thuật…



Cụ thể, vào ngày 9/9 vừa qua, từ 19 giờ 40 phút đến 20 giờ 20 phút, Đài kiểm soát không lưu Nội Bài xác nhận có một nguồn sáng từ mặt đất 3 lần chiếu lên bầu trời, cách sân bay Nội Bài chừng 10-15km, thuộc địa bàn huyện Mê Linh.



Ngay sau khi nhận được tin báo, Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng chống khủng bố thành phố Hà Nội đã vào cuộc xác minh.



Theo đó, tối 9/9, tại sân vận động thị trấn Chi Đông, Mê Linh đã diễn ra buổi thử chương trình “Đồng hành cùng công nhân 247” do Trung ương Đoàn Thành niên Công sản Hồ Chí Minh và Thành đoàn Hà Nội phối hợp tổ chức. Ban tổ chức có sử dụng hệ thống âm thanh, ánh sáng chiếu lên trời như phản ánh của Đài kiểm soát không lưu Nội Bài. Ngay sau đó, Công an huyện Mê Linh đã lập biên bản và yêu cầu Ban tổ chức chương trình không được sử dụng hệ thống đèn chiếu sáng lên bầu trời gây ảnh hưởng.



Theo đánh giá của Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng chống khủng bố thành phố Hà Nội, vụ việc diễn ra không nhằm mục đích cản trở, phá hoại hay cố ý gây ảnh hưởng vào hoạt động hàng không, tàu bay mà các tổ chức, quần chúng nhân dân chưa nhận thức đầy đủ về việc chiếu sáng công suất lớn lên trời gần sân bay gây mất an toàn đến hoạt động bay.



Bên cạnh đó, hiện cũng chưa có văn bản quy định nào cụ thể việc quản lý, sử dụng đèn chiếu laser, đèn chiếu công suất cường độ lớn cũng như việc quản lý sử dụng đèn phục vụ biểu diễn nghệ thuật, kinh doanh. Việc này đã gây khó khăn trong việc tuyên truyền, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các vụ việc chiếu ánh sáng công suất lớn lên trời, gần khu vực sân bay thời gian qua.



Ban Chỉ đạo Phòng chống khủng bố thành phố Hà Nội nhìn nhận, đèn chiếu laser là một trong các loại công cụ hỗ trợ theo quy định của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Việc sử dụng đèn laser chiếu vào khu vực vùng bay bảo vệ là hành vi nguy hiểm, có thể gây tổn thương mắt phi công, làm mất phương hướng, mất kiểm soát tạm thời tàu bay, uy hiếp nghiêm trọng an toàn hoạt động bay. Trên thế giới cũng đã từng ghi nhận một số vụ việc về sử dụng đèn chiếu laser gây uy hiếp an toàn hàng không.



Do đó, Ban chỉ đạo Phòng chống khủng bố thành phố Hà Nội kiến nghị cần đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại của việc sử dụng đèn laser trong khu vực gần sây bay, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện nằm trong vùng hạn chế nói trên yêu cầu khi cấp phép biểu diễn cho các đoàn xiếc, biểu diễn nghệ thuật phải báo chính quyền địa phương, các cơ quan có thẩm quyền và thông báo với nhà chức trách hàng không để quản lý./.

Theo Vietnam+