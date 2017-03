Hàng loạt cán bộ sai phạm đất đai

Tiếng là để giải quyết chỗ ở cho cán bộ nhưng nhiều năm qua KDC do cán bộ UBKT Tỉnh ủy An Giang, UBMTTQ tỉnh, Sở GTVT tỉnh và một số đơn vị khác đầu tư chỉ có một căn nhà được cất, chung quanh cỏ mọc um tùm. Ảnh: VĨNH SƠN

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang vừa đề nghị truy tố 22 bị can (trong đó có 21 cán bộ) trong vụ “vi phạm các quy định về sử dụng đất đai, vi phạm các quy định về quản lý đất đai, cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và trốn thuế”, xảy ra tại TP Long Xuyên (An Giang). Qua đó cho thấy một thời gian dài nhiều cán bộ đã cùng người dân lập khu dân cư (KDC), phân lô bán nền khiến quy hoạch sử dụng đất, đô thị, xây dựng… của TP này bị băm nát.

Theo kết luận điều tra, chỉ trong 7/25 KDC được cho là trái pháp luật thì đã có tới 22 người bị đề nghị truy tố. Chủ đầu tư của bảy KDC này gồm: DNTN Trí Dũng, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất (ĐKQSDĐ) Long Xuyên, UBND phường Mỹ Quý, UBND phường Mỹ Phước, các cơ quan thuộc Thành ủy Long Xuyên, KDC Nguyễn Vĩnh Khánh, Nguyễn Ngọc Ni. Đa phần các KDC do cơ quan đầu tư đều núp bóng “giải quyết chỗ ở cho cán bộ” để trục lợi.

Theo nhận định của cơ quan điều tra, bảy KDC nói trên nằm trong quy hoạch chung của TP Long Xuyên được điều chỉnh, do UBND tỉnh An Giang phê duyệt. Việc thành lập các KDC này khi chưa có dự án đầu tư, chưa xây dựng phương án giải phóng mặt bằng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định thu hồi đất, giao đất cho chủ đầu tư, chưa lập bản vẽ. Đại diện chủ đầu tư không thuộc đối tượng được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư…

Cơ quan điều tra xác định cán bộ của Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên Môi trường (Sở TN&MT tỉnh An Giang), Trung tâm Địa chính xây dựng, Văn phòng ĐKQSDĐ, Phòng Quản lý đô thị, Phòng TN&MT, Chi cục Thuế và UBND TP Long Xuyên đã tiếp nhận, thẩm tra hồ sơ cho phép tách thửa, định vị trí đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận QSDĐ, thu thuế của các cá nhân là trái với quy định đã làm ảnh hưởng rất lớn đến quy hoạch tại Long Xuyên.

Ông Hồ Đăng Chiến và Huỳnh Giang Sơn từng là phó chủ tịch UBND TP Long Xuyên, là những người nắm rõ chủ trương của tỉnh về quy hoạch trên địa bàn nhưng đã cho phép chuyển mục đích sử dụng, chuyển quyền sử dụng và cấp giấy chứng nhận QSDĐ trái quy định pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Sơn đã nộp 80 triệu đồng khắc phục hậu quả do thu lợi từ chuyển QSDĐ…

Cơ quan điều tra xác định ông Nguyễn Việt Hùng (nguyên Bí thư Thành ủy Long Xuyên), ông Nguyễn Trung Thứ (nguyên Phó Bí thư Thành ủy Long Xuyên, hiện là Phó ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang), bà Lâm Minh Lĩnh (nguyên Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Long Xuyên), ông Mai Hòa Diệp (nguyên Trưởng ban Tổ chức Thành ủy), ông Phan Ngọc Dũng (nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, hiện là Phó Bí thư Thành ủy Long Xuyên) là những người có liên quan đến việc cho chủ trương thành lập trái phép nhiều KDC và đều có hưởng lợi từ việc chuyển nhượng nền nhà tại các KDC này. Cơ quan điều tra đề nghị chuyển hồ sơ cho UBKT Tỉnh ủy An Giang, kiểm tra đảng viên có dấu hiệu sai phạm.

Ngoài ra, có đến 18 cán bộ khác liên quan đến việc cho phép tách thửa, tham mưu đề xuất UBND TP Long Xuyên cho phép chuyển mục đích sử dụng, chuyển QSDĐ để thành lập KDC và thu thuế sai quy định. Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra để xử lý giai đoạn tiếp theo.

