Hàng loạt “lô cốt” vướng công trình ngầm...

Cuối tháng 5-2010, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP.HCM có văn bản thông báo kế hoạch đào đường từ tháng 5 đến cuối năm 2010. Theo đó, dự kiến có nhiều tuyến đường lần lượt thoát “lô cốt” vào cuối tháng 6 và tháng 8. Nhưng thực tế phần lớn các tuyến đường trong danh sách sẽ vẫn còn vướng “lô cốt” khá lâu.

Nhiều “lô cốt” cùng lỡ hẹn

Theo Sở GTVT, các tuyến đường Phạm Văn Hai, Trần Huy Liệu, Hoàng Văn Thụ, Cách Mạng Tháng Tám, Trường Chinh… thuộc gói thầu 11B1 và 11B2 của dự án cải tạo kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè sẽ thoát “lô cốt” sau ngày 30-6. Nhưng đến nay “lô cốt” trên các tuyến đường này vẫn tồn tại và chưa biết khi nào mới được tháo dỡ.

Số cống còn phải lắp đặt trên những tuyến đường này không nhiều nhưng tiến độ thi công rất chậm. Đường Phạm Văn Hai còn 60 m cống chưa lắp đặt xong; đường Trần Huy Liệu còn 20 m; đường Trần Quang Diệu còn 40 m; đường Cách Mạng Tháng Tám còn 10 m; đường Hoàng Văn Thụ còn 50 m… Tương tự, tại dự án cải thiện môi trường nước lưu vực kênh Tàu Hủ-Bến Nghé, đường Mạc Cửu còn 16 m cống chưa lắp nhưng hiện đang kẹt cứng vì các thủ tục liên quan đến hợp đồng với nhà thầu, giá cả, nguồn vốn. Đường Huỳnh Mẫn Đạt vẫn còn chờ lắp đặt thêm 30 m cống hộp; đường Trần Bình Trọng vẫn còn 30 m; đường Nguyễn Biểu còn 23 m…

Theo Ban Quản lý dự án Nhiêu lộc-Thị Nghè, đến cuối năm 2011 “lô cốt” trên đường Bùi Hữu Nghĩa mới được làm xong. Ảnh: V.THUẬT

“Lô cốt” tại vòng xoay Phú Lâm (quận 6) dự kiến được tháo dỡ vào ngày 14-5 nhưng đến nay vẫn tồn tại. “Lô cốt” trên đường Âu Cơ (Tân Phú) đoạn từ Trương Định đến cầu Tân Hóa sẽ xong trước ngày 31-5 nhưng rào chắn hiện vẫn còn ở cầu Tân Hóa vì nhà thầu làm chưa xong cửa xả ở dòng kênh này. Riêng dự án thoát nước Tô Hiến Thành-Lý Thường Kiệt-Ba Tháng Hai do Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 làm chủ đầu tư cũng bị chậm tiến độ rất nhiều do vướng công trình ngầm. Để chống kẹt xe cho khu vực này, nhà thầu và chủ đầu tư đã buộc phải lấp tạm hố đào.

Hầu hết đều chậm tiến độ

Ông Phan Châu Thuận, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Nhiêu Lộc-Thị Nghè, cho biết việc giải phóng “lô cốt” chậm trễ là do chờ di dời công trình ngầm. Cụ thể ở ngã tư Bảy Hiền, phải chờ Chi nhánh cấp nước Tân Hòa di dời đường ống cấp nước. Điểm kẹt nặng nhất trong dự án này là lắp đặt cống trên đường Bùi Hữu Nghĩa do khi thi công vướng phải túi bùn nên làm nứt tường nhiều nhà dân. “Theo tính toán của chúng tôi, đến cuối tháng 9, tất cả các điểm đào đường trong dự án Nhiêu Lộc-Thị Nghè sẽ hoàn thành và tường rào được tháo bỏ. Riêng đường Bùi Hữu Nghĩa, do chờ phương án thi công và xử lý túi bùn nên dự kiến phải đến cuối năm 2011 mới xong” - ông Thuận nói.

Tại dự án thoát nước do Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 làm chủ đầu tư, ngoài điểm kẹt công trình ngầm ở ngã tư Ba Tháng Hai-Thành Thái, dự kiến việc lắp đặt cống trên đường Ngô Quyền đoạn từ Ba Tháng Hai đến Đào Duy Từ dài 149 m sẽ xong trước ngày 31-10; đoạn từ Đào Duy Từ đến Hùng Vương làm xong trước 31-12 và đoạn từ Hùng Vương đến Hàm Tử dài gần 610 m sẽ hoàn thành trước ngày 31-3-2011.

“Hiện chúng tôi chưa thể đào đường Ngô Quyền để lắp đặt cống vì đang trong giai đoạn chọn nhà thầu. Hơn nữa, chúng tôi phải tìm phương án thi công để tránh gây ảnh hưởng đường ống cấp nước phi 1.000 mm ngay ngã tư Ngô Quyền-Trần Hưng Đạo” - ông Trần Nguyên Bình, cán bộ phụ trách dự án, cho biết. Cũng theo ông Bình, phải đến cuối năm 2011 công trình trên đường Ngô Quyền mới hoàn thành.

VĂN THUẬT