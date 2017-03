Hàng loạt vụ chuyển mục đích sử dụng đất sai!

Tại dự án khu dân cư vượt lũ Tân Phú, thanh tra phát hiện từ năm 2003 đến 2008 có 18 hộ xin chuyển mục đích sử dụng, từ đất nông nghiệp sang đất ở và trồng cây lâu năm, với tổng diện tích hơn 44.500 m2 (số tròn). Mặc dù nơi đây đã có quy hoạch là đất ở đô thị mới nhưng UBND TP Long Xuyên vẫn cho chuyển mục đích. Dự án này sau đó được điều chỉnh, chưa thực hiện nên thiệt hại ngân sách chưa quá lớn. Tuy nhiên, nó cũng đã gây khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng, làm ảnh hưởng tiến độ làm dự án nhà ở dành cho dân tái định cư vùng sạt lở.

Tương tự, tại dự án khu dân cư Tây Khánh 3 mở rộng (phường Mỹ Hòa) có tám hộ xin chuyển mục đích sử dụng đất, với diện tích trên 12.000 m2. Đất này nằm trong quy hoạch khu Trung tâm Văn hóa liên hợp thể dục thể thao, UBND TP Long Xuyên cũng cho chuyển mục đích.

Đất tại dự án khu dân cư Xẻo Trôm 5 (phường Mỹ Phước) chủ yếu là đất nông nghiệp. Năm 2004, sáu hộ có đất bị thu hồi xin chuyển mục đích sử dụng trên diện tích trên 6.000 m2, được UBND TP Long Xuyên cấp giấy đỏ. Từ đó, kinh phí bồi thường đất khi làm dự án bị đẩy lên hơn 6,4 tỉ đồng, trong khi giá trị bồi thường thực tế theo quy định chỉ gần 1,2 tỉ đồng!

Khu dân cư Xẻo Trôm 5, nơi bị UBND TP Long Xuyên cho chuyển mục đích sử dụng đất trái phép. Ảnh: VĨNH SƠN

Kết luận của UBND tỉnh An Giang khẳng định: Việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trái pháp luật của UBND TP Long Xuyên đã làm thiệt hại cho ngân sách Nhà nước trên 5,2 tỉ đồng.

Ngoài những vụ nêu trên, UBND TP Long Xuyên còn sai phạm trong việc cho chuyển mục đích sử dụng đất tại dự án trường dân tộc nội trú tỉnh (phường Đông Xuyên) khiến dự án bị ngưng trệ.

Năm 2007, UBND tỉnh An Giang ban hành quyết định phê duyệt dự án xây dựng Trường Dân tộc nội trú tỉnh An Giang. Có sáu hộ xin chuyển mục đích sử dụng, được UBND TP Long Xuyên chấp thuận với tổng diện tích trên 22.000 m2… Đến nay, dự án này không thực hiện được như phê duyệt ban đầu do các chủ đất đòi bồi thường quá cao so quy định. UBND tỉnh buộc phải điều chỉnh dự án, chuyển địa điểm thực hiện về thị xã Châu Đốc.

Ông Lê Việt Khoa, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang, cho biết nơi đây đã ra quyết định thành lập đoàn kiểm tra việc ký xác nhận chuyển mục đích sử dụng đất sai. Được biết đoàn công tác trên sẽ tiến hành kiểm tra đối với 15 đảng viên, trong đó có bốn người là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP Long Xuyên.

VĨNH SƠN