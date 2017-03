Hàng loạt vụ công an xã lạm quyền

Chết sau khi công an làm việc

+ Ngày 13-2-2014, ông Huỳnh N. ở xã Đạo Nghĩa, huyện Đắk R’Lấp (Đắk Nông) bị đưa về trụ sở Công an xã Đạo Nghĩa vì hái trộm tiêu. Tại đây, trưởng công an xã và hai công an viên đánh ông N. vì cho rằng ông N. gian dối trong việc khai nhận hành vi trộm cắp. Hậu quả là ông N. tử vong.

+ Ngày 16-1-2014, Công an huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) lệnh bắt tạm giam đối với Lê Minh Phát (công an viên xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh) về tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Trước đó, em Tu Ngọc Thạch (14 tuổi, học sinh lớp 9, Trường THCS Lương Thế Vinh, xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh) đang đứng tại khu vực ngã tư quốc lộ 1 - đường Hai Tháng Chín (thuộc xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh) thì bị Phát đuổi bắt và dùng mũ bảo hiểm đánh, sau đó đưa về trụ sở Công an xã Vạn Long đánh tiếp. Hậu quả là em Thạch tử vong.

+ Ngày 27-11-2013, tại Đắk Lắk, Công an xã Ea Bhốk triệu tập ông Y Két Dhap lên làm việc và sau đó ông này tử vong. Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt hai công an viên xã Ea Bhốk để điều tra về tội giết người.

+ Ngày 30-8-2012, ông Nguyễn Mậu Thuận bị Công an xã Kim Nỗ (huyện Đông Anh, Hà Nội) mời lên trụ sở làm việc. Khi người nhà đến nơi thấy ông Thuận đã chết, trên người có nhiều vết sưng, bầm, các cổ tay, cổ chân còn hằn dấu của còng sắt. Công an đã bắt giữ phó công an xã và ba công an viên về tội cố ý gây thương tích gây hậu quả chết người.

Đến đủ dạng lạm quyền khác

+ Ngày 11-2, anh Nguyễn Hồng Khởi bị Công an phường Linh Xuân, quận Thủ Đức mời lên làm việc. Đến tối anh được công an đưa đến bệnh viện cấp cứu và anh cho rằng bị hai công an phường đánh đến mê man.

+ Đêm 29-9-2012, tại Yên Bái, trưởng công an một xã lại dùng súng truy đuổi và bắn đạn cao su vào người học sinh Hoàng Thị Tú (lớp 7), làm em bị thương ở chân.

+ Tháng 6-2012, ông Huỳnh Ngọc Sanh, trưởng Công an xã Xuân Quang (huyện Đồng Xuân, Phú Yên) bị kỷ luật đình chỉ công tác vì có liên quan đến vụ đánh một thanh niên xã Xuân Quang 3.