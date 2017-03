Hàng loạt vụ tai nạn, ba người chết thảm

Vụ thứ nhất xảy ra lúc 4 giờ 30 trên đường Phan Văn Trị (phường 7, quận Gò Vấp, TP.HCM). Tài xế Nguyễn Hoài Hận (quê Trà Vinh) cầm lái xe tải chở máy xúc bất ngờ bị mất lái, húc ngã hơn 20 m dải phân cách. Theo đà xe lao qua làn đường còn lại rồi tông trực diện vào xe tải đông lạnh do anh Nguyễn Anh Dũng (ngụ Bình Dương) điều khiển. Cú tông mạnh khiến anh Dũng kẹt trong ca bin, chết thảm. CSGT quận Gò Vấp đã mời anh Hận về trụ sở để lấy lời khai, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Lúc 9 giờ 10 trên quốc lộ 22 đoạn gần ngã tư Trung Chánh (quận 12), xe container do tài xế Lê Thanh Phúc (quê Nghệ An) điều khiển đã tông vào hàng loạt phương tiện đang chờ đèn đỏ phía trước. Vụ tai nạn liên hoàn khiến bốn ô tô hư hỏng, hai người trọng thương.

Rạng sáng 21-5, trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh (Khánh Hòa). Xe ô tô tải do tài xế Nguyễn Văn Vinh (trú Thanh Hóa) điều khiển đã tông vào xe máy do anh Trần Văn Dân (trú TP Cam Ranh) điều khiển chiều ngược lại. Cú tông mạnh đã khiến anh Dân bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu. Theo Công an TP Cam Ranh, nguyên nhân vụ tai nạn do tài xế xe tải chạy lấn tuyến.

Hiện trường vụ tai nạn trên đường Phan Văn Trị (phường 7, quận Gò vấp, TP.HCM) làm tài xế chết thảm trong cabin. Ảnh: X.NGỌC

Lúc 15 giờ 15 trên quốc lộ 20 đoạn qua thị trấn Madagui (huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng). Xe khách 46 chỗ do Trần Quốc Duy (ngụ Tân An, Long An) điều khiển chở đoàn khách đi du lịch từ TP Đà Lạt về TP.HCM, khi đến giữa đèo Chuối (thị trấn Madagui) thì bất ngờ bị mất thắng, tông vào một xe ô tô loại 40 chỗ của Công ty Vận tải Thành Bưởi đang chạy cùng chiều phía trước. Sau đó ô tô trên dạt vào vách núi rồi lật xuống mương thoát nước. Vụ tai nạn khiến hai người bị thương, hai xe ô tô hư hỏng nặng.

Chiều 21-5, trên quốc lộ 1A đoạn qua thị trấn Lăng Cô (Phú Lộc,Thừa Thiên-Huế). Một thanh niên mang quốc tịch Đức (chưa rõ danh tính, khoảng 20 tuổi) chạy xe mô tô vượt lên một xe tải cùng chiều thì bị xe ô tô của nhà xe Duy Thịnh chạy ngược chiều tông chết tại chỗ.

X.NGỌC - L.XUÂN - D.ĐÔNG - V.LONG