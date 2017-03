Hàng ngàn người đổ xô đến xem mặt ruộng 'đột nhiên nhô cao lên 1,8 m

Người dân đến cúng bái ở phần đất nhô cao

Theo nhiều người dân sinh sống gần khu đất trên, khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, một số người dân khi đi ra ruộng bỗng dưng phát hiện mặt ruộng của ông Út Tịch (chủ lò gạch Út Tịch) tự nhiên nhô cao mà không có sự tác động nào của con người hay phương tiện máy móc.

'Hiện tượng bất thường' này ngay sau đó được người dân lan truyền nên chỉ trong vài giờ đã có hàng ngàn người dân tò mò, hiếu kỳ ở nhiều nơi bỏ công ăn việc làm kéo đến để được tận mắt chứng kiến.

Ông Sơn Mết (50 tuổi, sống gần lò gạch Út Tịch) cho biết hiện tượng phần đất mặt ruộng đột nhiên nhô cao bất thường là có thật. Bởi trước đó vào khoảng 13 giờ ngày 19.4, ông Mết khi đi ngang qua khu đất của ông Út Tịch thì đã thấy nhô cao hơn những ngày trước khoảng 0,5 m, nhưng đến sáng 20.4, thì người dân đã dùng thước đo phần mặt ruộng chỗ nhô cao nhất lên đến 1,8 m.

Phần đất mà người dân cho rằng đột nhiên nhô cao - Ảnh: Huyền Trinh

Điều đáng nói là có một số người dân mê tín đến đây còn mua nhang, đèn, trái cây cúng bái. Có người mang cả bình nước đến “xin lộc” về nhà uống để cầu may và có người lấy viên đất nhỏ khấn vái sau đó mang về nhà.

Trước dư luận xôn xao, có thể gây mất an ninh trật tự ở địa phương, chủ lò gạch Út Tịch đã cho xe cuốc, ủi phá phần đất nhô cao xuống thấp để tránh sự tò mò của người dân.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Quốc Khải, Phó trưởng Công an xã Thạnh Quới cho biết đây chỉ là hiện tượng bình thường, do lò gạch Út Tịch dự trữ đất quá nhiều và quá cao nên dẫn đến tình trạng đất bị chài, sạt xuống thấp. Còn phần gò trên cao bị nứt tét dài là do nắng nóng và đất khô nên nứt nẻ và người dân không nhìn thấy mới đồn thổi là mặt ruộng nhô cao gây xôn xao dư luận.

Theo Trần Thanh Phong - Huyền Trinh (TNO)