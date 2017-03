Hàng ngàn người phá núi, tìm vàng

Ngày 16/6, tại công trường khai thác vàng trái phép mới mọc lên ở thôn Vinh Sơn, xã Lộc Sơn, một quả núi đã bị người dân đến đào bới, phá tang hoang. Theo lời người cán bộ dẫn đường, 10 ngày qua, họ đã đốn hạ hàng nghìn cây thông và cây keo gần thu hoạch ở khu vực này để tìm vàng. Những người đào vàng đến từ khắp nơi: Quảng Nam, Quảng Trị, Hà Nội, Thái Nguyên và cả người ở Thừa Thiên - Huế.







Dân đào vàng khắp nơi về đổ về xã Lộc Sơn khai thác trái phép.

Ảnh: Trần An.

Vàng sa khoáng được đựng trong bao. Ảnh: Trần An.

Hàng ngàn người lập lán trại đào bới ngày đêm. Ảnh: Trần An.

Không chỉ đào bới, phá rừng mà khu vực mồ mả của người dân địa phương cũng bị những người này xâm chiếm để kiếm vàng. Ông Lê Sơ, trú thôn La Sơn, xã Lộc Sơn cùng người nhà đã phải lên núi để cất bốc mộ của tổ tiên dời đi nơi khác vì "vàng tặc" đào đất đến phần mộ. “Không cất bốc kịp là ngày mai họ đào bới luôn cả mộ của cha ông mình!”, ông Sơ nói.Theo ông Võ Công Nhơn, Chủ tịch UBND xã Lộc Sơn thì vàng tặc bắt đầu hoạt động ở đây gần 10 ngày, nhưng thông tin về “có vàng” lan đi khắp cả nước khiến cho người ở nhiều địa phương tiếp tục tụ tập về đào bới, phá rừng tìm vàng, gây mất trật tự và ảnh hưởng đến đời sống của người dân địa phương. Chính quyền xã đã ra quân nhiều lần nhưng không hiệu quả.“Chúng tôi đã bắt giữ một số người, thu giữ hàng chục bao tải đựng vàng sa khoáng và 7 xe máy của vàng tặc. Đồng thời huy động xe tải chở đất lấp hàng chục hố khai thác vàng, nhưng lấp ban ngày thì họ lại đào ban đêm”, ông Nhơn nói.Ông Nhơn cũng cho rằng, lực lượng của địa phương mỏng nên không thể ngăn chặn được cả nghìn người và họ rất hung hãn. "Nạn vàng tặc hoành hành đã gây nên tình trạng phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn. Nếu không được ngăn chặn kịp thời thì không chỉ núi rừng tan hoang mà còn kéo theo nhiều tệ nạn xã hội khác tràn về địa phương như ma túy, mại dâm", vị Chủ tịch nói.Tối 15/6, do tranh giành phần đất đào vàng nên nhiều người đã đánh nhau phải nhập viện. Trong đêm, lực lượng công an huyện Phú Lộc cũng đã có mặt tại khu vực khai thác vàng trái phép này để giải tán "vàng tặc". Thế nhưng sang ngày hôm sau, công trường khai thác vàng vẫn ồ ạt làm việc.Vàng sa khoáng được khai thác không được xử lý ngay tại chỗ mà được đựng vào những bao tải lớn và vận chuyển xuống chân núi rồi đưa xe tải, xe máy chở đi.