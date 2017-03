Hãng tàu nước ngoài lại rục rịch tăng phí

Theo đó, mức thu phụ phí khoảng 90 USD/container loại 20 feet và 180 USD/container loại 40 feet.

Trước đó, các hãng tàu lớn của nước ngoài như Wan Hai, Maesk, CMA, Hanjin... đưa ra mức thu phụ phí khoảng 50 USD/container loại 20 feet gọi là phí tắc nghẽn cảng tại các cảng biển của Việt Nam. Các hãng tàu nước ngoài lấy lý do mỗi lần cập cảng Việt Nam làm hàng thường xuyên phải chờ đợi do các tuyến luồng vào cảng đang bị bồi lấp, khó di chuyển. Bên cạnh đó, nguy cơ tai nạn hàng hải thường trực cũng khiến mức phụ phí gia tăng. Đại diện một hãng tàu cho hay hầu hết các chuyến tàu cập cảng Cái Mép - Thị Vải hoặc các cảng ở Hải Phòng làm hàng phải tốn chi phí lớn hơn so với các cảng biển khác do chi phí phát sinh tăng cao, trong đó có phí lai dắt tàu vào khu cảng.

Lần này, các hãng tàu nước ngoài lại đưa thêm một khoản phụ phí nghẽn cảng tại các cảng quốc tế. “Hiện nay, đang bước vào mùa cao điểm về xuất nhập khẩu hàng hóa nên tại các cảng biển quốc tế có hàng chục chuyến tàu chờ cập cảng mỗi ngày. Phí nằm chờ tại các khu vực này khá cao nên hãng tàu thông báo mức phụ phí nghẽn cảng quốc tế. Mức phí này có khả năng được dỡ bỏ khi hết mùa cao điểm vào tháng 2 năm sau. Tuy nhiên, do nhu cầu vận chuyển hàng tăng cao nên có khả năng nhiều hãng tàu sẽ tiếp tục tăng mức giá cước cùng các khoản phụ phí khác” - một đại lý hãng tàu nước ngoài cho hay. Theo các chủ hàng xuất nhập khẩu Việt Nam, các khoản phụ phí liên tục đẩy cao khiến chủ hàng Việt Nam oằn lưng gánh phí. Bắt đầu từ giữa năm 2011, các hãng tàu nước ngoài đã đồng loạt tăng cước phí, đồng thời đưa ra nhiều loại phụ phí mới.

Theo đại diện Hiệp hội Giao nhận và Kho vận Việt Nam, các hãng tàu nước ngoài đang chi phối giá cước thị trường vận tải biển Việt Nam vì đội tàu trong nước đang yếu thế, đánh mất thị phần. Thêm vào đó, việc một số tàu mẹ ngừng cập cảng Việt Nam làm hàng khiến giới chủ hàng phải gánh thêm khoản cước phí trung qua các cảng ở Singapore, Hong Kong…

TẤN TÀI