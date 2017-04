Hàng trăm người đội mưa dự lễ khao lề thế lính Hoàng Sa

(PL)- Ngày 2-4, mặc dù trời mưa to, hàng trăm người dân và du khách đã tham dự lễ khao lề thế lính Hoàng Sa tại đình làng An Hải, xã An Hải, huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi.

Theo TTXVN, lễ khao lề thế lính Hoàng Sa năm nay được tổ chức với hai nội dung chính: Lễ tế cổ truyền và lễ đua thuyền tứ linh (lân, long, quy, phụng). Sau phần chủ lễ đọc sớ, lần lượt các dòng, tộc trên địa bàn xã An Hải có người thân ra sa trường năm xưa đã thực hiện nghi lễ cúng tế, rước các hình nhân thế mạng và mô hình thuyền để thả trôi ra biển. Riêng phần lễ đua thuyền tứ linh có sự tham gia của gần 100 vận động viên, chia làm bốn đội. Các đội đua thuyền trong khoảng chiều dài 800 m dọc bờ biển, mỗi thuyền phải hoàn thành bốn vòng đua để phân định đội về đích trước.

Thực hiện nghi lễ tế cổ truyền. Ảnh: TTXVN Khoảng cuối thế kỷ 16, hải đội Hoàng Sa thành lập và được củng cố thành thủy quân Hoàng Sa. Hằng năm các chúa Nguyễn đều tuyển chọn 70 dân đinh giỏi nghề đi biển ở các phường An Vĩnh và An Hải thuộc huyện đảo Lý Sơn vượt biển đến Hoàng Sa để khai thác hải vật quý và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. HB



