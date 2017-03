Hàng trăm người tụ tập làm náo loạn phố đi bộ Nguyễn Huệ

Tối 3-8, phố đi bộ Nguyễn Huệ đông nghẹt người. Ảnh: Tường Yên

Vụ việc xảy ra vào khoảng 19g30 tối nay khi hai cô gái cùng bạn bè của mình hẹn nhau ra phố Nguyễn Huệ để giải quyết mâu thuẫn cá nhân. Hai cô gái trẻ này có lượng người theo dõi rất lớn nên đã kéo theo đám đông bạn trẻ hiếu kỳ chứng kiến vụ việc khiến những du khách có mặt ở khu vực phố đi bộ lúc đó cũng chen chân vào xem gây nên tình trạng đám đông khá hỗn loạn.





Phố đi bộ Nguyễn Huệ đông nghẹt người. Ảnh: Tường Yên

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng Công an P. Bến Nghé, Công an Q. 1 đã huy động cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để vãn hồi trật tự.Đến 20 giờ, sau nửa tiếng, vụ việc đã được xử lý. Theo thông tin ban đầu, hai cô gái đã được đưa về trụ sở công an phường Bến Nghé số 74 Hồ Tùng Mậu làm việc.

Để đảm bảo an toàn trật tự, toàn bộ khu phố đi bộ Nguyễn Huệ đã được cảnh sát phong tỏa, không cho xe có động cơ vào bên trong; đồng thời nhạc nước đã được cho ngưng hoạt động và lực lượng an ninh đã được điều đến khu vực để đảm bảo trật tự.Do được kịp thời xử lý nên vụ việc không gây ra hậu quả gì đáng tiếc.



Đến 22 giờ tối nay, phố đi bộ Nguyễn Huệ đã hoạt động bình thường trở lại. Ảnh: Ngọc Mai.



Hiện nay, tình hình tại phố đi bộ Nguyễn Huệ đã trở lại bình thường. Vẫn còn khá đông các du khách đang vui chơi, dạo mát tại đây. Tuy nhiên, các lực lượng an ninh vẫn được bố trí chốt tại các vị trí trên tuyến đường để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho du khách.

Dưới đây là một số hình ảnh về vụ việc tối nay tổng hợp từ Facebook và báo Trí Thức Trẻ: