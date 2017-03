Hàng trăm người vây xe cá vì nghi 'mua cá giá cao để đổ xuống biển'

Tối 15-5, ông Đậu Xuân Thủy, Bí Thư Đảng ủy xã Diễn Ngọc, cho biết hơn 11 giờ trưa 14-5, có hai xe đông lạnh đăng ký biển số tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa vào địa bàn cảng cá Lạch Vạn (thuộc xã Diễn Ngọc) mua, bán cá. Sau đó, người dân nghi những người này đi mua cá nhằm rải cá chết dọc bờ biển để tung tin cá biển chết dạt vào bờ.

"Người dân có báo với xã, chúng tôi báo lên huyện và quản lý thị trường rồi đưa xe đông lạnh mua cá lên trụ sở quản lý thị trường để làm rõ. Đến tối cùng ngày, có một xe chở cá từ Cửa Hội (thị xã Cửa Lò, Nghệ An) cũng bị dân nghi ngờ và chặn lại đưa vào trong trụ sở UBND xã Diễn Ngọc. Qua kiểm tra, họ có giấy tờ nơi xuất bến, xuất cá. Người dân kéo lên cũng đông, chúng tôi đã giải thích, bà con cũng hiểu ra để cho cơ quan nhà nước, công an làm rõ" - ông Thủy cho hay.



Diễn đàn Facebook Diễn Châu 24h đưa thông tin "bắt được một số đối tượng đi thu mua cá ươn và cá chết với giá cao gấp 4 lần..." là chưa chính xác khiến người dân hoang mang.



Theo tìm hiểu, ngày 15-5, có hàng trăm người dân bao vây các xe đông lạnh đến cảng Lạch Vạn thu mua cá và chở cá đến xã Diễn Ngọc, đập vỡ kính xe. Hàng trăm người cũng bám theo khi cơ quan chức năng đưa xe đông lạnh về Đội Quản lý thị trường số 1. Cơ quan chức năng rất vất vả để vãn hồi trật tự. Sự việc này được một số người đưa lên Facebook cá nhân và các diễn đàn nhưng thông tin nêu không đầy đủ, chưa chính xác dẫn đến người dân hoang mang, lo lắng.

Ông Lê Thế Hiếu, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Diễn Châu, cho biết: Có hai xe ô tô chở cá từ Thanh Hóa vào Diễn Châu bán cho thương lái ở Móng Cái (Quảng Ninh). Việc mua bán cá diễn ra nhanh chóng khiến người dân chứng kiến lúc đó có nghi ngờ.

Theo Trung tá Nguyễn Duy Thanh, Trưởng Công an huyện Diễn Châu, sau khi mời những người có liên quan đến vụ việc, Công an huyện đã tiến hành xác minh, điều tra sơ bộ. Qua đó, những người được cho là mua cá chết đem thả xuống biển thực chất là các tiểu thương. Tuy nhiên, trong lần thu mua này họ có xảy ra mâu thuẫn với một số tiểu thương địa phương về giá thu mua hải sản. Sau đó, hai bên xảy ra cãi vã, xô xát, một số người không hiểu chuyện phao tin bịa đặt hòng kích động người dân. Công an huyện Diễn Châu đã giải thích cho người dân hiểu và tình hình đã ổn định.



Lực lượng công an rất vất vả để giải thích với người dân, vãn hồi trật tự.



Ngày 16-5, ông Phan Xuân Vinh, Phó Chủ tịch UBBND huyện Diễn Châu và Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An đều khẳng định: Qua kiểm tra, xác minh cho thấy không có chuyện tư thương vào mua cá để đổ cá xuống bờ biển. Họ đến thu mua cá rồi đóng vào thùng đông lạnh và có giấy tờ đầy đủ, hợp pháp. Do đó sau khi kiểm tra, Đội Quản lý thị trường số 1 (Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An) đã để hai xe đông lạnh mua cá tiếp tục hành trình.

Trong ngày 16-5, ngư dân Diễn Châu tiếp tục ra khơi xa bám biển, đánh bắt hải sản, việc mua bán cá, mực tại cảng cá Lạch Vạn diễn ra bình thường.