Hàng trăm người Việt di cư trái phép bị Úc trả về

“Nếubạn lên thuyền mà không có thị thực, bạn sẽ không bao giờ đặt chânlênđược đất Úc”. Chỉ tính riêng trong tháng 4-2015, có 46 người Việt Nam tìm cách đến Úc trái phép bằng thuyền và bị lực lượng chức năng Úc phát hiện, gửi trả về nước.

Theo báo cáo tại các buổi truyền thông, Nghệ An là tỉnh đứng đầu cả nước có nhiều người di cư trái phép sang Úc. Trong năm năm qua, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã khởi tố sáu vụ với 10 bị can do đưa hơn 70 người xuất cảnh trái phép sang Úc. Ngoài ra, tỉnh Nghệ An còn phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, TP.HCM xử lý hàng chục vụ đưa gần 300 người sang Úc.

ĐẮC LAM