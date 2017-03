Clip hàng trăm nhân viên Big C tụ tập phản đối chủ tòa nhà.

Được biết nguyên nhân của sự việc trên là do mâu thuẫn trong việc giải quyết chấm dứt hợp đồng trước thời hạn giữa hai bên.



Chị Nguyễn Thị Tố Nga, Quản lý vận hành Big C, cho biết: “Hợp đồng thuê tòa nhà giữa Big C và Công ty Cổ phần Đức Mạnh có thời hạn 40 năm, bắt đầu ký từ ngày 1-3-2006. Đến nay sau khi thực hiện được 9 năm, Công ty Đức Mạnh quyết định chấm dứt hợp đồng với Big C. Quá bức xúc với quyết định này, Big C đã gửi đơn tới Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam, chi nhánh tại TP.HCM nhờ giải quyết".



Hàng trăm nhân viên Big C Đà Nẵng tập trung phản đối hành động của Công ty Cổ phần Đức Mạnh. Ảnh: MINH TUẤN

Tuy nhiên, trong quá trình chờ trả lời của Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam, Công ty Đức Mạnh đã có những hành động như rào chắn barie trước cổng siêu thị, cắt nước sinh hoạt và khóa cầu thang bộ lên phòng làm việc của cán bộ siêu thị… gây hoang mang và ảnh hưởng việc kinh doanh của siêu thị.



Đến sáng nay, Công ty Đức Mạnh đã gửi công văn cho tất cả chủ gian hàng về việc chấm dứt hợp đồng cho thuê nên các chủ gian hàng hết sức lo lắng…

Trước việc làm này, hàng trăm cán bộ, công nhân viên của Big C đã hết sức bức xúc nên tập trung, phản đối Công ty Đức Mạnh.



Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, chủ trì cuộc họp giải quyết trong đêm. Ảnh: MINH TUẤN

Nhận được tin báo, ông Hồ Kỳ Minh (Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng), lãnh đạo quận Thanh Khê và Cục Thi hành án dân sự (THADS) TP Đà Nẵng đã có mặt kịp thời để yêu cầu Big C giải tán đám đông, trấn an nhân viên và họp báo giải quyết các vấn đề bức xúc.



Chủ trì họp báo, ông Minh chỉ đạo Chi cục THADS TP Đà Nẵng tiến hành làm việc trực tiếp giữa Công ty Đức Mạnh và Big C vào lúc 8 giờ sáng ngày mai (8-7) để giải quyết dứt điểm khúc mắc giữa hai bên.

"Trong quá trình chờ phán quyết từ tòa trọng tài, hai bên không được manh động. Công ty Đức Mạnh không được gây cản trở hoạt động buôn bán của Big C" - ông Minh nói.

Được biết trước đó, Cục THADS TP Đà Nẵng nhận tin báo siêu thị Big C đang bị cản trở kinh doanh nên đã ra quyết định thi hành án chủ động (ngày 4-3), buộc Công ty Đức Mạnh dừng ngay các hoạt động cản trở ở khu vực thuê và hoạt động kinh doanh tại siêu thị.

Nhóm nhân viên Big C trên đã giải tán vào khoảng 18 giờ 30. Hiện phía đại diện Công ty Đức Mạnh chưa có thông tin phản hồi về vụ việc này.