Hàng trăm tấn chất thải nguy hại không có đất chôn

Ngoài ra, còn có từ 150 - 200 tấn chất thải nguy hại từ các tỉnh lân cận cũng được đưa về xử lý ở TP.HCM. Trong khi đó, ngoài các cơ sở xử lý chất thải nguy hại của tư nhân thì nhà máy xử lý chất thải độc hại đầu tiên của TP chỉ có công suất xử lý 21 tấn/ngày đang trong quá trình xây dựng ở bãi xử lý rác Đông Thạnh (huyện Hóc Môn).

Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM cho biết: Tính đến đầu năm 2010, toàn TP đã có 1.100 doanh nghiệp đăng ký chủ nguồn chất thải với cơ quan chức năng, lượng doanh nghiệp tìm đến các đơn vị xử lý chất thải nguy hại cũng gấp đôi so với trước.

Trong khi đó, hiện nay toàn TP chỉ mới có 52 đơn vị thu gom và 7 cơ sở xử lý chất thải nguy hại của các công ty tư nhân đảm trách với công suất nhỏ (xử lý từ 500 kg - 1 tấn/ngày), quá ít so với nhu cầu. Khả năng đáp ứng nhu cầu xử lý chất thải nguy hại của các cơ sở trên hiện còn nhiều hạn chế là do các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xử lý chất thải nguy hại đang thiếu đất để lập các bãi chôn lấp an toàn, cũng như thiếu vốn và thiếu đơn vị hậu cần để triển khai các dự án đầu tư nâng cao năng lực xử lý.

Bên cạnh đó, để xử lý chất thải nguy hại, hiện nay phần lớn các cơ sở xử lý ở TP đều áp dụng các công nghệ đốt, chưng cất và hóa rắn là chính và trong quá trình xử lý cuối cùng cũng thải ra môi trường một chất thải không thể xử lý được.

Giải pháp duy nhất để xử lý chất thải cuối cùng là phải chôn lấp an toàn. Tuy nhiên, do chi phí xây dựng một bãi chôn lấp an toàn cho chất thải nguy hại rất cao và cũng chưa nhận được sự đồng thuận nên các cơ sở xử lý chất thải nguy hại chưa xây dựng được bãi chôn lấp an toàn theo quy định.

Điển hình như Công ty Tùng Nguyên chuyên thu gom và xử lý chất thải nguy hại tại KCN Lê Minh Xuân đã xin thêm đất để mở rộng nhà máy, tăng công suất xử lý từ đầu năm 2009, nhưng đến nay công ty vẫn chưa tìm được đất để làm bãi xử lý chất thải nguy hại vì không nhận được sự đồng thuận từ phía chủ đầu tư cơ sở hạ tầng; chính quyền địa phương cũng không cho phép xây dựng nhà máy xử lý chất thải do không phù hợp quy hoạch của địa phương.

Tương tự, Công ty Đại Phúc đến nay tìm mỏi mắt vẫn chưa có đất đầu tư xây dựng nhà máy và bãi xử lý chất thải nguy hại. Mặc dù đơn vị đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp, khu chế xuất dù còn dư đất cho thuê, nhưng vẫn rất ngại tiếp nhận các dự án đầu tư xử lý chất thải, đặc biệt là chất thải nguy hại.

Hoặc như Công ty Việt Úc chuyên thu gom chất thải nguy hại về tái chế và xử lý bằng cách đốt ở nhiệt độ cao, nhưng đã 10 năm hoạt động, đến nay công ty vẫn chưa tìm được đơn vị nào có chức năng tiếp nhận tro chất thải, công ty đành phải xây dựng kho lưu chứa an toàn và hiện đang lưu chứa hơn 100 tấn tro. Ngoài ra, hiện nhiều doanh nghiệp chuyên xử lý chất thải nguy hại cũng đang gặp khó khăn còn do thiếu vốn để đầu tư nâng công suất xử lý chất thải.

Do không có bãi chôn lấp an toàn chất thải nguy hại, thời gian qua, các cơ quan chức năng đã nhiều lần phát hiện và bắt quả tang nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đã mang chất thải độc hại đem làm phân bón cho cây hoặc thuê xe chở đi chôn lấp trái phép ở nhiều nơi.

Do vậy, để giải quyết tình trạng thiếu đất làm bãi chôn lấp an toàn dành cho chất thải nguy hại không thể xử lý hoặc tro chất thải sau khi đốt, Công ty Môi trường đô thị TP đang lập dự án xây dựng bãi chôn lấp với tổng vốn đầu tư khoảng 11 triệu USD. Dự kiến, khi đi vào hoạt động, dự án này có khả năng tiếp nhận khoảng 200 tấn chất thải/ngày, với giá thành khoảng 150 USD/tấn.

Ngoài nhà máy xử lý chất thải nguy hại có công suất 21 tấn/ngày đang xây dựng ở bãi rác Đông Thạnh (huyện Hóc môn), Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, Chính phủ đã quy hoạch khu xử lý chất thải nguy hại tại khu Tây Bắc - Củ Chi có quy mô 100 ha. Ngay sau khi việc đền bù giải tỏa thực hiện xong, đất sẽ được giao ngay cho các doanh nghiệp xử lý chất thải nguy hại để xây dựng nhà máy xử lý và làm bãi chôn lấp an toàn.

