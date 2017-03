Hàng trăm tàu, hơn 1.000 người tìm kiếm phi công Khải

Khen thưởng ngư dân cứu phi công Chiều 15-6, Thượng tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Việt Nam, đã tặng quà cho ngư dân Phạm Xuân Lệ (người đã cứu được phi công Cường khi anh lênh đênh trên biển). Thượng tướng Tuấn cũng nói lời cám ơn ông Lệ và các ngư dân đã tìm cứu được Thiếu tá Cường. Ông cho là sự dũng cảm của ngư dân Lệ là sự thể hiện tình cảm quân dân gắn bó, sẵn sàng cứu giúp, đùm bọc nhau trong hoàn cảnh khó khăn và mong muốn địa phương tuyên truyền tấm gương người tốt việc tốt của ông Lệ. Phóng viên mở điện thoại cho mẹ của Thiếu tá Cường (đang ở Bắc Giang) xem ảnh của con mình được cứu. Ảnh: T.PHAN Trước đó, đại diện Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, quân chủng Phòng không Không quân, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh Nghệ An cũng đã tặng quà, động viên khen thưởng ông Lệ vì có thành xuất sắc trong cứu hộ, cứu nạn trên biển. Theo ngư dân Lệ (xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh, chủ tàu cá HT 20219 TS), khoảng 4 giờ sáng 15-6, trong lúc đang đánh bắt cá tại vùng biển Nghệ An - Hà Tĩnh, ông nghe tiếng kêu cứu của Thiếu tá phi công Nguyễn Hữu Cường. “Lập tức thuyền của chúng tôi di chuyển theo hướng phát ra tiếng kêu cứu. Khoảng 10 phút sau thì phát hiện ánh sáng trên mặt biển phát ra từ chiếc áo phao cứu sinh. Tiến gần hơn, chúng tôi nhận thấy phi công Cường đang mặc áo phao cứu sinh, tay đưa lên cao ra hiệu. Lúc gặp chúng tôi, sức khỏe anh vẫn ổn định, với vẻ mặt rất vui khi biết mình được cứu. Cùng lúc, hai anh em trên tàu giúp đỡ kéo anh Cường lên tàu” - ông Lệ kể. Theo ông Lệ: “Vị trí anh Cường được cứu cách Cửa Sót 56 hải lý nên việc bơi vào bờ là không thể. Vì vậy nếu không được cứu kịp thời thì anh Cường sẽ nguy hiểm đến tính mạng”. Ông Lệ chia sẻ: “Là ngư dân, chúng tôi biết một người đang gặp nạn trên biển sẽ hạnh phúc biết nhường nào khi có thuyền tới cứu. Và chúng tôi, những người cứu được anh Cường cũng vô cùng hạnh phúc vì đã làm được một điều ý nghĩa…”.