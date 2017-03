Hàng trăm thùng phuy kho phế liệu phát nổ, dân hoảng loạn tháo chạy

Hiện trường đám cháy kho phế liệu.

Theo một số người dân, vào thời điểm trên, ngọn lửa bùng lên tại kho phế liệu, sau đó hàng trăm thùng phuy bị nổ tung do sức nóng từ ngọn lửa. Nhiều người dân sống gần đó đã phải chạy ra khỏi nhà vì sợ.

Nhận được tin báo, cảnh sát PCCC thị xã Thuận An cùng Đội PCCC Khu công nghiệp VSIP đã điều động 5 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến dập lửa. Khoảng 2 giờ đồng hồ sau ngọn lửa cơ bản được dập tắt. Rất may không có thiệt hại về người. Được biết, kho hàng trên do một cơ sở tư nhân dùng tôn quây lại để chứa phế liệu, nằm bên trong rừng cao su.

. Khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại cơ sở Phương Ngân, chuyên sản xuất viên gỗ nén, thuộc khu phố Long Bình (phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên).

Nhận được tin báo, lãnh đạo Cảnh sát PCCC đã điều động 7 xe chữa cháy chuyên nghiệp đến triển khai dập lửa. Tuy lực lượng chữa cháy đã nỗ lực cứu chữa, nhưng do kho thành phẩm toàn bộ là mùn cưa, gỗ tổng hợp nên đám cháy bùng lên dữ dội đã thiêu rụi gần như toàn bộ 3 dãy nhà xưởng, diện tích 6.000 m2. Sau nhiều giờ cứu chữa, đám cháy được khống chế.

Hiện vụ cháy trên đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.