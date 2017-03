Hàng xóm tranh nhau rãnh nước nhỏ

TAND thị xã Thuận An (Bình Dương) vừa thụ lý vụ tranh chấp rãnh thoát nước giữa ông S. và người hàng xóm là bà N.

Ông đòi rãnh nước

Theo trình bày của ông S., năm 1990 gia đình ông mua đất cất nhà cạnh nhà bà N. thì không có rãnh nước chạy dọc phần đất hai nhà như hiện nay. Sau đó, bà N. làm tường rào ngăn cách giữa hai nhà nên tạo ra một rãnh nước nhỏ lộ thiên rộng khoảng 40 cm, dài 45 m chạy dọc khổ đất. Cũng từ đó, rãnh nước được sử dụng làm nơi thoát nước chung của hai nhà và một số hộ gia đình xung quanh. Tuy nhiên, do phía nền đất nhà ông S. thấp hơn nên bị rãnh nước tràn ra gây ngập úng và mang theo nước thải hôi thối, ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình ông.

Ông S. cho rằng phần rãnh nước trên thuộc đất nhà mình nên ông có ý không cho bà N. xài nhờ. Ông yêu cầu bà N. phải chấm dứt việc thoát nước ra rãnh nước như trước đây. Bà N. phải liên hệ với các hộ lân cận để làm đường thoát nước khác.

Tại lần hòa giải lần đầu ở khu phố, ý kiến chung của các hộ gia đình cho rằng đây là rãnh nước chung nên cứ để nước thoát tự do, nếu có gây ngập cho nhà ông S. thì các hộ cùng nhau nạo vét. Tổ hòa giải xác định rãnh nước không nằm trên phần đất của hộ nào nên đồng ý với ý kiến các hộ là tiếp tục nạo vét và sử dụng chung. Tuy nhiên, phía ông S. không đồng tình, vẫn cho rằng rãnh nước chỉ thuộc phần đất nhà mình. Với lý lẽ đó, sau buổi hòa giải ông cho người đổ đất lấp rãnh nước. Phía bà N. phản ứng và yêu cầu chính quyền địa phương tiếp tục can thiệp. Tuy nhiên, sau đó ban hòa giải của khu phố cũng như UBND phường hòa giải không thành. Cuối cùng ông S. làm đơn khởi kiện bà N. yêu cầu không được can thiệp vào việc lấp rãnh nước vì nó là của ông.

Bà hàng xóm phản tố

Ngược lại, bà N. bảo: “Rãnh nước là của tôi..!”. Tiếp đó, bà có ngay yêu cầu phản tố đòi tòa xác định rãnh nước nằm trên phần đất của nhà mình. Bà N. còn yêu cầu tòa tuyên cơ quan quản lý đất đai công nhận quyền sử dụng rãnh nước nêu trên cho bà, buộc ông S. phải khôi phục đường rãnh nước như ban đầu.

Theo bà N., rãnh nước trên có từ năm 1979 trước khi ông S. mua đất và làm nhà ở như hiện nay. Rãnh nước này không chỉ được sử dụng cho hai nhà mà còn cho một số hộ lân cận dùng để thoát nước thải và nước mưa ra bờ ruộng hơn 30 năm qua. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì ông S. đòi nó là của mình và tự ý lấp rãnh nước trên. Cũng theo bà N., ông S. cố tình làm thay đổi hiện trạng đường thoát nước là xâm phạm đến sở hữu về tài sản của bà. Rãnh nước bị lấp cũng làm nước thải ứ đọng gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của gia đình bà và các hộ lân cận. Nếu không xảy ra tranh chấp thì bà vẫn coi đây là rãnh nước chung nhưng vì ông S. khăng khăng cho đó là của mình nên bà quyết đòi bằng được.

Được biết TAND thị xã Thuận An đã tiến hành các bước xác minh ban đầu và chuẩn bị tổ chức hòa giải giữa hai bên đương sự. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc diễn biến mới của vụ kiện hi hữu này…

Lấy yếu tố nhân văn làm trọng Theo tôi, tòa án nên cố gắng chú trọng khâu hòa giải để hai bên tự nguyện rút đơn kiện. Bởi ai cũng thấy rằng đối tượng tranh chấp chỉ là một rãnh nước thải nhỏ. Giữ nguyên thì không được, lấp lại cũng không xong nhưng nếu các hộ gia đình đồng lòng “hùn” tiền làm một ống thoát nước thì coi như không ảnh hưởng đến ai. Tuy nhiên, quan trọng hơn trong vụ án này là tình cảm giữa con người. Việc tranh chấp có phần trái với truyền thống tốt đẹp của người Việt là hàng xóm “tối lửa tắt đèn” có nhau. Có thể kết quả của vụ án không chỉ làm một bên đương sự tiếp tục bức xúc mà còn ảnh hưởng không tốt đến dư luận xã hội. Vì có thể nhiều người sẽ nhìn vào vụ án để có cách hành xử không hay với những người hàng xóm, bà con thân thích của mình. Tôi nghĩ rằng kết quả hòa giải thành của tòa án sẽ mang một ý nghĩa nhân văn lớn lao vượt hơn tất cả mọi quy định của pháp luật… Luật sư CAO MINH TRIẾT, Đoàn Luật sư tỉnh Tiền Giang

THANH TÙNG