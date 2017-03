Hành khách lăng mạ nhân viên Vietnam Airlines

Hành khách T có biểu hiện say xỉn, chửi bới lăng mạ nhân viên của Vietnam Airlines và nhân viên an ninh tại cửa ra tàu bay.

Ảnh minh họa

Theo đó, hai chuyến bay có hành khách gây rối là VN172 Đà Nẵng – Hà Nội (giờ khởi hành dự kiến là 17 giờ 40) và VN1560 Cam Ranh – Hà Nội (giờ khởi hành dự kiến là 20 giờ 55).

Hành khách Phạm Văn T (số ghế 39G trên chuyến bay VN172) đã có biểu hiện say xỉn, chửi bới lăng mạ nhân viên của hãng và nhân viên an ninh tại cửa ra tàu bay, được nhân viên an ninh xác định đang trong tình trạng không đủ điều kiện đi được máy bay và VNA đã làm thủ tục xuống tàu (offload) cho khách.

Hành khách Vũ Quang H (số ghế 26G trên chuyến bay VN1560) đã có hành vi gây rối với nhân viên an ninh tại cửa an ninh soi chiếu nên bị bộ phận an ninh sân bay lập biên bản, từ chối hoàn tất thủ tục an ninh hàng không. Chuyến VN172 khởi hành đúng giờ, chuyến bay VN1560 bị chậm 40 phút.