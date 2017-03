Hành khách tiếp tục “ép xác” vào Nam

Lúc này trên xe có 78 hành khách, trong đó 33 người phải nằm dưới sàn xe hoặc co cụm phía sau đuôi xe (ảnh). Đây là loại xe giường nằm, có hai tầng với 40 giường, chạy tuyến Nghệ An - TP.HCM. Trước đó, tài xế đã bị CSGT các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế xử phạt, tước giấy phép lái xe vì chở quá số khách quy định, chạy quá tốc độ. Ông Nguyễn Duy Hoang, Trạm phó Trạm CSGT cửa ô Kim Liên, cho biết: “Do xe này vi phạm nhiều lần nên chúng tôi tạm giữ phương tiện. Nhà xe phải thuê xe khác để các hành khách tiếp tục lên đường”.

Theo ông Hoang, nhà xe tận dụng mọi khoảng không gian trên xe để nhồi thêm khách. Dù biết nguy hiểm nhưng nhiều hành khách vẫn phó thác sinh mệnh cho tài xế do không thể bắt được xe vào Nam.

Đáng chú ý, lúc 15 giờ 30 ngày 30-1, CSGT tỉnh Quảng Nam dừng xe khách 53N-7661 do ông Nguyễn Đình Nghĩa (49 tuổi, trú Bảo Lộc, Lâm Đồng) điều khiển vì chở quá người quy định. Lực lượng kiểm tra phát hiện trên xe còn có cả kiếm được giấu dưới ghế của tài xế. Tài xế Nghĩa tố cáo với lực lượng CSGT mình bị Trần Đình Tiến, Trần Bá Hùng và Cao Tiến Tuấn (cùng trú Nghệ An) kề kiếm vào cổ buộc phải nhồi thêm khách do họ đón dọc đường. Mỗi khách khi lên xe phải trả 1-1,2 triệu đồng, ba người này chỉ trả cho nhà xe 50%. Lực lượng CSGT đã bàn giao ba đối tượng và tài xế cho Công an TP Tam Kỳ điều tra.

Tuy nhiên, theo Thượng tá Vũ Đình Diêm, Trưởng Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam), qua xác minh thì tài xế xe 53N-7661 lại chỉ nhờ can thiệp không chở ba vị khách bắt xe từ Nghệ An nữa. “Nhà xe nghi ngờ ba người này là giang hồ nên họ không muốn chở nữa. Còn chuyện tài xế bị kề dao uy hiếp, ăn chặn 50% tiền xe là không có” - ông Diêm cho hay.

Cũng theo ông Diêm, ba người khách trên đều là công nhân đang làm việc tại TP.HCM. Lái xe 53N-7661 đã bị xử phạt vì chở quá số người quy định, khách được sang xe và đi tiếp. Còn ba người bị cho là giang hồ được Công an TP Tam Kỳ đón xe cho họ tiếp tục vào TP.HCM.

Ngày 1-2, trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Phong An (huyện Phong Điền, Thừa Thiên-Huế), CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã xử phạt xe khách 49H-5665 do Đoàn Ngọc Thưởng (ngụ TP Đà Lạt) điều khiển vì lỗi chở quá số người quy định. Chiếc xe này có 51 chỗ nhưng đã chở tới 89 người.

Trưa 31-1, Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh Khánh Hòa nhận được tin báo xe 16 chỗ (biển số 86H-0509) của hãng xe Tấn Lộc chở đến 23 người. Đội tuần tra kiểm soát giao thông Cam Ranh (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa) đã ra hiệu lệnh dừng xe nhưng tài xế cố tình bỏ chạy. CSGT đã phải tiến hành truy đuổi. Với các lỗi chở người quá quy định, chở hàng trong khoang xe và không chấp hành hiệu lệnh CSGT, lái xe đã bị phạt hơn 2 triệu đồng và tạm giữ giấy phép lái xe một tháng.

HOÀNG VĂN - T.TÀI - L.PHI - V.LONG