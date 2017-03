Hành khách tố bị an ninh sân bay đánh đập nhầm

Anh Phạm Tuấn Kiên tố cáo lực lượng an ninh sân bay đã bắt, đánh đập và làm hư hỏng tài sản Vụ việc xảy ra vào khoảng 10 giờ 20 phút ngày 26-4, tại khu vực làm thủ tục bay của Cảng Hàng không Buôn Ma Thuột (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk). Lực lượng an ninh sân bay bị tố bắt, đánh anh Phạm Tuấn Kiên (SN 1977, ngụ phường Đa Kao, quận 1, TP HCM).

Theo anh Kiên thì lực lượng an ninh đã đạp vào phần cổ của anh

Anh Kiên cho biết: "Khoảng 10 giờ ngày 26-4, sau khi làm xong thủ tục để đi Hà Nội, anh Nguyễn Ngọc Hân (Phó trưởng phòng an ninh Cảng hàng không Buôn Ma Thuột) đã giữ lại rồi đưa tôi vào một phòng riêng biệt. Khi vào phòng, tôi đã lấy điện thoại gọi thông báo tình hình cho người thân thì bị lực lượng an ninh sân bay xông vào lấy điện thoại và lục soát người tôi. Tôi chưa hiểu chuyện gì liền bị 5 người (gồm an ninh sân bay và công an xã) lao vào đánh tôi, quật ngã tôi xuống sàn và còng tay tôi lại. Trong đó, anh Hân đã dùng chân đạp mạnh vào cổ tôi. Không những vậy, họ còn giữ chứng minh nhân dân, lấy đi 10 triệu đồng và làm vỡ một đồng hồ trị giá 35 triệu đồng của tôi. Sau đó khoảng 15 phút, có một đồng chí công an chạy vào nói nhầm người rồi nên họ mới thả ra. Bức xúc trước việc làm của lực lượng an ninh, tôi đã yêu cầu và nhiều lần gọi điện cho lãnh đạo Cảng Hàng không Buôn Ma Thuột nhưng đến 15 giờ cùng ngày họ vẫn không gặp tôi để làm việc".

Những vết trầy xước trên cổ tay của anh Kiên

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Văn Tuân, Phó giám đốc Cảng hàng không Buôn Ma Thuột cho biết: "Thực hiện quy chế phối hợp giữa cơ quan công an và sân bay, đầu tháng 7-2012 chúng tôi đã nhận được thông báo truy nã đối tượng Phạm Tuấn Kiên của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk. Sáng 26-4, sau khi làm thủ tục bay thì lực lượng an ninh phát hiện anh Kiên là đối tượng đang bị truy nã nên mời vào làm việc. Tuy nhiên, do anh Kiên đã không chấp hành hướng dẫn nên lực lượng an ninh sân bay đã còng tay lại. Còn việc anh Kiên tố mất 10 triệu và vỡ đồng hồ là không có thật. Chúng tôi đang chờ tinh thần của anh Kiên ổn định nên tí nữa mới làm việc”.

Theo lãnh đạo Cảng hàng không Buôn Ma Thuột thì lực lượng an ninh không liên quan gì đến chiếc đồng hồ bị vỡ của anh Kiên

Còn theo một cán bộ Công an tỉnh Đắk Lắk, anh Kiên đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk truy nã theo quyết định số 32/PC45 ngày 7-7-2012 vì đã có hành vi cùng đồng bọn dùng súng bắn vào người khác. Sau đó, anh Kiên đã ra đầu thú, tòa đã xử sơ thẩm và anh Kiên đang kháng cáo. “Chúng tôi đã gửi quyết định đình nã đối với anh Kiên nhưng Cảng hàng không Buôn Ma Thuột không nhận được nên mới xảy ra vụ việc”- vị cán bộ này nói